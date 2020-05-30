Коронавирус в Украине и мире: сколько человек заболели и умерли на 30 мая

В мире по состоянию на 30 мая коронавирусом заболели 6 миллионов человек.
Коронавирус 2020 взял новую высоту – в мире зафиксировали 6 миллионов случаев заражения. При этом только в США выявили 1 792 000 больных. В то же время в одних странах наблюдается спад пандемии, и они уже открывают границы, а другие ждут пика и даже вторую волну. В частности, к новой битве с коронавирусом готовится Япония.
Главред собрал свежие данные по коронавирусу в Украине и мире по состоянию на субботу, 30 мая.
Коронавирус в мире – статистика на 30 мая
Коронавирус убил 366 890 человек по состоянию на 7:00 утра субботы, 30 мая.
Всего в мире выявили 6 033 754 случаев заражения новым коронавирусом.
Победили злую болезнь 2 661 120 человек.
Жертвы коронавируса в мире на 30 мая:
- США – 104 540 смертей,
- Великобритания – 38 160 смертей,
- Италия – 33 220 смертей,
- Франция – 28 700 смертей,
- Бразилия – 27 940 смертей,
- Испания – 27 120 смертей,
- Бельгия – 9430 смертей,
- Мексика – 9410 смертей,
- Германия – 8590 смертей,
- Иран – 7670 смертей,
- Канада – 6970 смертей,
- Нидерланды – 5930 смертей,
- Китай – 4630 смертей,
- Турция – 4480 смертей,
- Россия – 4370 смертей.
Коронавирус в мире: сколько человек заразились и выздоровели
- США – 1 793 500 случаев заражения, выздоровели 510 000 человек,
- Бразилия – 468 000 случаев заражения, выздоровели 193 000 человек,
- Россия – 387 600 случаев заражения, выздоровели 159 200 человек,
- Испания – 285 600 случаев заражения, выздоровели 196 900 человек,
- Италия – 232 200 случаев заражения, выздоровели 152 800 человек,
- Великобритания – 271 000 случаев заражения, выздоровели – нет данных,
- Франция – 186 800 случаев заражения, выздоровели 67 800 человек,
- Германия – 183 000 случаев заражения, выздоровели 164 100 человек,
- Турция – 162 000 случаев заражения, выздоровели 125 000 человек,
- Китай – 83 000 случаев заражения, выздоровели 78 300 человек,
- Иран – 146 600 случаев заражения, выздоровели 114 900 человек,
- Бельгия – 58 000 случаев заражения, выздоровели 15 600 человек.
Коронавирус в Украине – последние данные
Коронавирус в Украине по состоянию на пятницу, 29 мая, диагностировали у 22 тысяч 811 человек.
За сутки вирус нашли у 429 человек, сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.
Всего скончались 679 человек, а выздоровели 8 934 человека.
Читайте такжеСамые заразные люди: ученые рассказали о суперраспространителях коронавирусаНапомним, c ближайшего понедельника, 1 июня 2020 года, в столичном метрополитене начнуть ограничать вход на станции ‒ в случае, если пассажиры не будут соблюдать социальную дистанцию (в условиях пандемии коронавируса).
Соответствующее заявление в пятницу, 29 мая, сделала заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон. По ее словам, в столичной подземке ожидают серьезного увеличения количество пассажиров. В первый день возобновления работы метро (25 мая) пассажиропоток составил 310 тысяч, но уже через три дня он увеличился до 540.