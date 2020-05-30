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Коронавирус в Украине и мире: сколько человек заболели и умерли на 30 мая

30 мая 2020, 07:28

В мире по состоянию на 30 мая коронавирусом заболели 6 миллионов человек.

коронавирус
Коронавирус в мире нашли к 6 миллионов человек / pixabay.com

Коронавирус 2020 взял новую высоту – в мире зафиксировали 6 миллионов случаев заражения. При этом только в США выявили 1 792 000 больных. В то же время в одних странах наблюдается спад пандемии, и они уже открывают границы, а другие ждут пика и даже вторую волну. В частности, к новой битве с коронавирусом готовится Япония.

Главред собрал свежие данные по коронавирусу в Украине и мире по состоянию на субботу, 30 мая.

Коронавирус в мире – статистика на 30 мая

Коронавирус убил 366 890 человек по состоянию на 7:00 утра субботы, 30 мая.

Всего в мире выявили 6 033 754 случаев заражения новым коронавирусом.

Победили злую болезнь 2 661 120 человек.

Жертвы коронавируса в мире на 30 мая:

  • США – 104 540 смертей,
  • Великобритания – 38 160 смертей,
  • Италия – 33 220 смертей,
  • Франция – 28 700 смертей,
  • Бразилия – 27 940 смертей,
  • Испания – 27 120 смертей,
  • Бельгия – 9430 смертей,
  • Мексика – 9410 смертей,
  • Германия – 8590 смертей,
  • Иран – 7670 смертей,
  • Канада – 6970 смертей,
  • Нидерланды – 5930 смертей,
  • Китай – 4630 смертей,
  • Турция – 4480 смертей,
  • Россия – 4370 смертей.

Коронавирус в мире: сколько человек заразились и выздоровели

  • США – 1 793 500 случаев заражения, выздоровели 510 000 человек,
  • Бразилия – 468 000 случаев заражения, выздоровели 193 000 человек,
  • Россия – 387 600 случаев заражения, выздоровели 159 200 человек,
  • Испания – 285 600 случаев заражения, выздоровели 196 900 человек,
  • Италия – 232 200 случаев заражения, выздоровели 152 800 человек,
  • Великобритания – 271 000 случаев заражения, выздоровели – нет данных,
  • Франция – 186 800 случаев заражения, выздоровели 67 800 человек,
  • Германия – 183 000 случаев заражения, выздоровели 164 100 человек,
  • Турция – 162 000 случаев заражения, выздоровели 125 000 человек,
  • Китай – 83 000 случаев заражения, выздоровели 78 300 человек,
  • Иран – 146 600 случаев заражения, выздоровели 114 900 человек,
  • Бельгия – 58 000 случаев заражения, выздоровели 15 600 человек.
Коронавирус в мире - статистика на 30 мая / скриншот worldometers.info/coronavirus

Коронавирус в Украине – последние данные

Коронавирус в Украине по состоянию на пятницу, 29 мая, диагностировали у 22 тысяч 811 человек.

За сутки вирус нашли у 429 человек, сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.

Всего скончались 679 человек, а выздоровели 8 934 человека.

Читайте такжеСамые заразные люди: ученые рассказали о суперраспространителях коронавирусаНапомним, c ближайшего понедельника, 1 июня 2020 года, в столичном метрополитене начнуть ограничать вход на станции ‒ в случае, если пассажиры не будут соблюдать социальную дистанцию (в условиях пандемии коронавируса).

Соответствующее заявление в пятницу, 29 мая, сделала заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон. По ее словам, в столичной подземке ожидают серьезного увеличения количество пассажиров. В первый день возобновления работы метро (25 мая) пассажиропоток составил 310 тысяч, но уже через три дня он увеличился до 540.

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