Коронавирус в Украине и мире 31 июля: число зараженных преодолело новую психологическую отметку

COVID-19 убил за сутки почти шесть тысяч людей / pixabay.com

По состоянию на утро пятницы, 31 июля, в мире обнаружили 17,2 миллиона инфицированных коронавирусом COVID-19. За сутки добавились более 260 тысяч новых зараженных.

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 5:30 утра пятницы, 31 июля, в мире зарегистрированы 17 238 832 случая заражения коронавирусом.

За сутки добавились 260 626 новых зараженных.

При этом 671 983 человека стали жертвами коронавирусной инфекции.

За сутки умерли 5 744 человека.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 4 494 966 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 152 062 человека.

Бразилия - 2 610 102 зараженных и 91 263 жертвы COVID-19.

Индия. В стране коронавирусом заразились 1 582 028 человек, умерли от болезни - 34 956.

Россия. Подтверждены 832 993 случая заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 13 778.

ЮАР. Там вирус подтвержден у 482 169 человек. От болезни умерли 7 812 пациентов.

В Мексике - 416 179 инфицированных, 46 тысяч человек умерли от болезни.

Перу. В стране 400 683 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом и 18 816 жертв болезни.

Чили - 353 536 больных и 9 377 жертв.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 303 910 человек, умерли от болезни уже 46 084 пациента.

Иран. В стране зарегистрировали 301 530 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 19 569.

Коронавирус - статистика 31 июля / gisanddata.maps.arcgis.com

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Коронавирус в Украине 30 июля

Китайский коронавирус COVID-19 в Украине по состоянию на утро четверга, 30 июля, преодолел новую "красную линию". Вирус диагностировали у более 68 тысяч человек.

Коронавирус в Украине 30 июля – статистика:

Общее количество заболевших – 68 тысяч 794 человека (+1 тысяча 197);

Общее число жертв – 1 тысяча 673 человека (+23);

Общее количество выздоровевших – 38 тысяч 154 человека (+760).