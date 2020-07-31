Коронавирус в Украине и мире 31 июля: число зараженных преодолело новую психологическую отметку

За все время пандемии жертвами COVID-19 стали более 671 тысячи человек.
По состоянию на утро пятницы, 31 июля, в мире обнаружили 17,2 миллиона инфицированных коронавирусом COVID-19. За сутки добавились более 260 тысяч новых зараженных.
Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.
Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире
По состоянию на 5:30 утра пятницы, 31 июля, в мире зарегистрированы 17 238 832 случая заражения коронавирусом.
За сутки добавились 260 626 новых зараженных.
При этом 671 983 человека стали жертвами коронавирусной инфекции.
За сутки умерли 5 744 человека.
Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19
США. В стране зарегистрировали 4 494 966 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 152 062 человека.
Бразилия - 2 610 102 зараженных и 91 263 жертвы COVID-19.
Индия. В стране коронавирусом заразились 1 582 028 человек, умерли от болезни - 34 956.
Россия. Подтверждены 832 993 случая заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 13 778.
ЮАР. Там вирус подтвержден у 482 169 человек. От болезни умерли 7 812 пациентов.
В Мексике - 416 179 инфицированных, 46 тысяч человек умерли от болезни.
Перу. В стране 400 683 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом и 18 816 жертв болезни.
Чили - 353 536 больных и 9 377 жертв.
Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 303 910 человек, умерли от болезни уже 46 084 пациента.
Иран. В стране зарегистрировали 301 530 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 19 569.
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Коронавирус в Украине 30 июля
Китайский коронавирус COVID-19 в Украине по состоянию на утро четверга, 30 июля, преодолел новую "красную линию". Вирус диагностировали у более 68 тысяч человек.
Коронавирус в Украине 30 июля – статистика:
Общее количество заболевших – 68 тысяч 794 человека (+1 тысяча 197);
Общее число жертв – 1 тысяча 673 человека (+23);
Общее количество выздоровевших – 38 тысяч 154 человека (+760).