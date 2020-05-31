Коронавирус в Украине и мире: сколько человек заболели и умерли на 31 мая

Коронавирус убил в мире более 4000 человек за сутки / pixabay.com

Коронавирус 2020 по-прежнему разлетается по миру бешеными темпами – за сутки в мире зафиксировали + 126 000 новых случаев заражения. За последние 24 часа погибли 4116 человек с подтвержденным диагнозом Covid-19. В последнее время вирус свирепствует в Индии и Перу – там уже выявили 181 000 и 155 000 случаев заражения соответственно. В то же Бразилия вплотную подошла к отметке 500 тысяч, а Россия – к 400 тысяч.

Главред собрал свежие данные по коронавирусу в Украине и мире по состоянию на воскресенье, 31 мая.

Коронавирус в мире – статистика на 31 мая

Коронавирус убил 371 006 человек по состоянию на 7:00 утра воскресенья, 31 мая.

Всего в мире выявили 6 159 953 случая заражения китайским коронавирусом.

Победили опасную болезнь 2 738 179 человек.

Жертвы коронавируса в мире на 31 мая:

США – 105 550 смертей,

Великобритания – 38 370 смертей,

Италия – 33 340 смертей,

Франция – 28 770 смертей,

Бразилия – 28 840 смертей,

Испания – 27 125 смертей,

Бельгия – 9450 смертей,

Мексика – 9770 смертей,

Германия – 8600 смертей,

Иран – 7730 смертей,

Канада – 7070 смертей,

Нидерланды – 5950 смертей,

Индия – 5185 смертей,

Китай – 4630 смертей,

Турция – 4515 смертей,

Россия – 4555 смертей,

Перу- 4370 смертей.

Коронавирус в мире: сколько человек заразились и выздоровели:

США – 1 816 800 случаев заражения, выздоровели 535 000 человек,

Бразилия – 499 960 случаев заражения, выздоровели 205 300 человек,

Россия – 396 570 случаев заражения, выздоровели 167 400 человек,

Испания – 286 300 случаев заражения, выздоровели 196 900 человек,

Италия – 232 660 случаев заражения, выздоровели 155 600 человек,

Великобритания – 272 800 случаев заражения, выздоровели – нет данных,

Франция – 188 600 случаев заражения, выздоровели 68 200 человек,

Германия – 183 200 случаев заражения, выздоровели 164 900 человек,

Индия – 181 800 случаев заражения, выздоровели 86 900 человек,

Турция – 163 000 случаев заражения, выздоровели 126 900 человек,

Перу -155 600 случаев заражения, выздоровели 66 400 человек,

Китай – 83 000 случаев заражения, выздоровели 78 300 человек,

Иран – 148 900 случаев заражения, выздоровели 116 800 человек,

Бельгия – 58 100 случаев заражения, выздоровели 15 700 человек.

Коронавирус в мире - статистика на 31 мая / скриншот worldometers.info/coronavirus

Коронавирус в Украине – статистика на 30 мая

По состоянию на утро субботы, 30 мая, в Украине китайский коронавирус Covid-19 установил новый антирекорд – его нашли у более 23 тысяч человек.

Вирус за сутки диагностировали у 393 человек, сообщили в Совете национальной безопасности и обороны.

Число людей, которые умерли из-за вируса, возросло на 17 человек, а количество выздоровевших – на 377.

Общее количество умерших составляет 696 человек.

Читайте такжеУмрет половина человечества: ученый предсказал новую смертоносную пандемиюНапомним, уже в понедельник, 1 июня 2020 года, в столичном метрополитене начнуть ограничать вход на станции ‒ в случае, если пассажиры не будут соблюдать социальную дистанцию.

Соответствующее заявление в пятницу, 29 мая, сделала заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон. По ее словам, в столичной подземке ожидают серьезного увеличения количество пассажиров. В первый день возобновления работы метро (25 мая) пассажиропоток составил 310 тысяч, но уже через три дня он увеличился до 540.