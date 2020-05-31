Коронавирус в Украине и мире: сколько человек заболели и умерли на 31 мая

Всего в мире выявили более 6 159 000 случаев заражения китайским коронавирусом по состоянию воскресенье, 31 мая.
Коронавирус 2020 по-прежнему разлетается по миру бешеными темпами – за сутки в мире зафиксировали + 126 000 новых случаев заражения. За последние 24 часа погибли 4116 человек с подтвержденным диагнозом Covid-19. В последнее время вирус свирепствует в Индии и Перу – там уже выявили 181 000 и 155 000 случаев заражения соответственно. В то же Бразилия вплотную подошла к отметке 500 тысяч, а Россия – к 400 тысяч.
Главред собрал свежие данные по коронавирусу в Украине и мире по состоянию на воскресенье, 31 мая.
Коронавирус в мире – статистика на 31 мая
Коронавирус убил 371 006 человек по состоянию на 7:00 утра воскресенья, 31 мая.
Всего в мире выявили 6 159 953 случая заражения китайским коронавирусом.
Победили опасную болезнь 2 738 179 человек.
Жертвы коронавируса в мире на 31 мая:
- США – 105 550 смертей,
- Великобритания – 38 370 смертей,
- Италия – 33 340 смертей,
- Франция – 28 770 смертей,
- Бразилия – 28 840 смертей,
- Испания – 27 125 смертей,
- Бельгия – 9450 смертей,
- Мексика – 9770 смертей,
- Германия – 8600 смертей,
- Иран – 7730 смертей,
- Канада – 7070 смертей,
- Нидерланды – 5950 смертей,
- Индия – 5185 смертей,
- Китай – 4630 смертей,
- Турция – 4515 смертей,
- Россия – 4555 смертей,
- Перу- 4370 смертей.
Коронавирус в мире: сколько человек заразились и выздоровели:
- США – 1 816 800 случаев заражения, выздоровели 535 000 человек,
- Бразилия – 499 960 случаев заражения, выздоровели 205 300 человек,
- Россия – 396 570 случаев заражения, выздоровели 167 400 человек,
- Испания – 286 300 случаев заражения, выздоровели 196 900 человек,
- Италия – 232 660 случаев заражения, выздоровели 155 600 человек,
- Великобритания – 272 800 случаев заражения, выздоровели – нет данных,
- Франция – 188 600 случаев заражения, выздоровели 68 200 человек,
- Германия – 183 200 случаев заражения, выздоровели 164 900 человек,
- Индия – 181 800 случаев заражения, выздоровели 86 900 человек,
- Турция – 163 000 случаев заражения, выздоровели 126 900 человек,
- Перу -155 600 случаев заражения, выздоровели 66 400 человек,
- Китай – 83 000 случаев заражения, выздоровели 78 300 человек,
- Иран – 148 900 случаев заражения, выздоровели 116 800 человек,
- Бельгия – 58 100 случаев заражения, выздоровели 15 700 человек.
Коронавирус в Украине – статистика на 30 мая
По состоянию на утро субботы, 30 мая, в Украине китайский коронавирус Covid-19 установил новый антирекорд – его нашли у более 23 тысяч человек.
Вирус за сутки диагностировали у 393 человек, сообщили в Совете национальной безопасности и обороны.
Число людей, которые умерли из-за вируса, возросло на 17 человек, а количество выздоровевших – на 377.
Общее количество умерших составляет 696 человек.
Читайте такжеУмрет половина человечества: ученый предсказал новую смертоносную пандемиюНапомним, уже в понедельник, 1 июня 2020 года, в столичном метрополитене начнуть ограничать вход на станции ‒ в случае, если пассажиры не будут соблюдать социальную дистанцию.
Соответствующее заявление в пятницу, 29 мая, сделала заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон. По ее словам, в столичной подземке ожидают серьезного увеличения количество пассажиров. В первый день возобновления работы метро (25 мая) пассажиропоток составил 310 тысяч, но уже через три дня он увеличился до 540.