Коронавирус в Украине продолжает буянить - за сутки опять много больных

Коронавирус в Украине нашли еще у более 400 человек / УНИАН

Коронавирус в Украине, по словам главного санитарного врача, заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко, вышел на определенное так называемое "плато", когда среднесуточное количество новых больных не растет и даже уменьшается.

За последние сутки в Украине зафиксировали +468 новых случаев заражения коронавирусом.

Всего в Украине скончались 708 человек с диагнозом COVID-19 – за последние сутки +12.

9538 человек победили злую болезнь – за сутки +227, сообщили в Совете национальной безопасности и обороны.

Всего в Украине на 31 мая официально выявили 23 672 случая заражения коронавирусом 2020.

Коронавирус в Украине - статистика и карта на 31 мая / скриншот covid19.rnbo.gov.ua

Читайте такжеПриперли к стенке: в Китае назвали источник происхождения коронавирусаНапомним, по состоянию на утро субботы, 30 мая, в Украине китайский коронавирус Covid-19 установил новый антирекорд – его нашли у более 23 тысяч человек.

Вирус за сутки диагностировали у 393 человек, сообщили в Совете национальной безопасности и обороны.

Число людей, которые умерли из-за вируса, возросло на 17 человек, а количество выздоровевших – на 377.

Общее количество умерших - 696 человек, выздоровели 9 311 человек.

Общее количество больных - 23 204 человека.