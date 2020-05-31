Коронавирус в Украине продолжает буянить - за сутки опять много больных

За последние 24 часа в Украине выявили еще более 400 случаев заражения коронавирусом.
Коронавирус в Украине, по словам главного санитарного врача, заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко, вышел на определенное так называемое "плато", когда среднесуточное количество новых больных не растет и даже уменьшается.
За последние сутки в Украине зафиксировали +468 новых случаев заражения коронавирусом.
Всего в Украине скончались 708 человек с диагнозом COVID-19 – за последние сутки +12.
9538 человек победили злую болезнь – за сутки +227, сообщили в Совете национальной безопасности и обороны.
Всего в Украине на 31 мая официально выявили 23 672 случая заражения коронавирусом 2020.
Читайте такжеПриперли к стенке: в Китае назвали источник происхождения коронавирусаНапомним, по состоянию на утро субботы, 30 мая, в Украине китайский коронавирус Covid-19 установил новый антирекорд – его нашли у более 23 тысяч человек.
Вирус за сутки диагностировали у 393 человек, сообщили в Совете национальной безопасности и обороны.
Число людей, которые умерли из-за вируса, возросло на 17 человек, а количество выздоровевших – на 377.
Общее количество умерших - 696 человек, выздоровели 9 311 человек.
Общее количество больных - 23 204 человека.