Коронавирус в Украине и мире 4 августа: за сутки COVID-19 заболели 178 тысяч человек

Коронавирус за сутки убил более трех тысяч пациентов / Фото pixabay.com

По состоянию на утро вторника, 4 августа, в мире обнаружили более 18, 1 миллиона инфицированных коронавирусом COVID-19. За сутки добавились 178 тысяч новых зараженных.

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 5:30 утра вторника, 4 августа, в мире зарегистрирован 18 196 221 случай заражения коронавирусом.

За сутки добавились 178 665 новых зараженных.

При этом 691 738 человек стали жертвами коронавирусной инфекции.

За сутки умерли 3387 человек.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 4 713 500 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 155 402 человека.

Бразилия - 2 750 318 зараженных и 94 665 жертв COVID-19.

Индия. В стране коронавирусом заразились 1 803 695 человек, умерли от болезни - 38 135.

Россия. Подтвержден 854 641 случай заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 14 183.

ЮАР. Там вирус подтвержден у 516 862 человек. От болезни умерли 8 539 пациентов.

В Мексике - 443 813 инфицированных, 48 012 человек умерли от болезни.

Перу. В стране 428 850 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом и 19 614 жертв болезни.

Чили - 361 493 больных и 9 707 жертв.

Колумбия. Коронавирус в стране подцепили 327 850 человек, умерли от болезни уже 11 017 пациентов.

Иран. В стране зарегистрировали 312 035 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 17 405.

Коронавирус - статистика 4 августа / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине 3 августа

По состоянию на понедельник, 3 августа, в Украине зафиксированы 73 158 случаев заражения китайским коронавирусом.

По сравнению со 2 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +990.

Жертвами COVID-19 стали 1 738 человек (+13 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 39 876 человек (+333 за сутки).