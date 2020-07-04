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Коронавирус в Украине и мире 4 июля: число зараженных пробило новую психологическую отметку

За сутки добавились более двухсот тысяч новых пациентов с COVID-19.

4 июля 2020, 07:36
коронавирус
Коронавирус убил почти 525 тысяч человек/ pixabay.com

По состоянию на утро субботы, 4 июля, количество инфицированных коронавирусом COVID-19 превысило цифру в 11 миллионов человек. Число новых инфицированных за сутки составило более 200 тысяч по сравнению с предыдущим днем.

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 6:30 утра субботы, 4 июля, в мире зарегистрированы 11 049 505 случаев заражения коронавирусом (было 10 842 416).

За сутки добавились 207 089 новых зараженных.

При этом 524 677 человек стали жертвами коронавирусной инфекции (было 520 785).

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 2 793 435 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 129 432 человека.

Бразилия - 1 539 081 зараженный и 61 884 жертвы COVID-19.

Россия. Подтвержден 666 941 случай заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 9 844 человек.

Индия. В стране коронавирусом заразились 625 544 человека, умерли от болезни - 18 213.

Перу. В стране 295 599 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 10 226 жертв болезни.

Чили - 288 089 больных и 6 051 жертва.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 285 787 человек, умерли от болезни уже 44 216 пациентов.

Испания. Там вирус подтвержден у 250 545 человек. От болезни умерли 28 385 пациентов.

В Мексике - 245 251 инфицированный, 29 843 человека умерли от болезни.

Италия. В стране зарегистрировали 241 184 пациента с COVID-19. Общее число смертей составляет 34 833.

Коронавирус - статистика 4 июля
Коронавирус - статистика 4 июля / gisanddata.maps.arcgis.com

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Как сообщал Главред, по состоянию на пятницу, 3 июля, китайский коронавирус Covid-19 преодолел новую психологическую отметку в Украине - заболели более 46 тысяч человек.

Глава МОЗ Максим Степанов сообщил, что в Украине эпидемиологическая ситуация в 11 регионах страны не соответствует установленным критериям. В связи с этим санитарные врачи из этих областей подали представления об усилении карантинных мер.

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