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Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 4 июня

4 июня 2020, 07:07

Почти 400 тысяч человек во всем мире стали жертвами коронавируса.

Коронавирус
Коронавирус продолжает атаковать мир / Фото pixabay.com

По состоянию на утро четверга, 4 июня, коронавирус COVID-19 подхватили более 54 тысяч человек человек во всем мире. Число жертв болезни почти достигло отметки в 400 тысяч человек.

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 6:30 утра четверга, 4 июня, в мире зарегистрированы 6 432 370 случаев заражения коронавирусом (было 6 378 239). За сутки +54 131 зараженный. При этом 385 991человек стал жертвой коронавирусной инфекции (было 380 250). Об этом свидетельствует карта коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 1 851 520 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 107 175 человек.

Бразилия - 584 016 зараженных и 32 548 жертв COVID-19.

Россия. Подтверждены 431 715 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 5 208 человек.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 281 270 человека, умерли от болезни уже 39 811 пациентов.

Испания. Там вирус подтвержден у 240 326 человек. От болезни умерли 27 128 пациентов.

Италия. В стране зарегистрировали 233 836 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 33 601.

Индия. В стране коронавирусом заразились 216 824 человека, умерли от болезни - 6 088.

В Германии - 184 121 инфицированный, 8 602 человека умерли от болезни.

Перу. В стране 178 914 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 4 894 жертвы болезни.

В Турции - 166 422 инфицированных, 4 609 человека умерли от болезни.

Отметим, Франция больше не находится в десятке стран с наибольшим числом зараженных коронавирусом (114 400 больных и 29 024 жертвы).

Коронавирус - статистика 4 июня
Коронавирус - статистика 4 июня / gisanddata.maps.arcgis.com

Сколько больных коронавирусом в Украине 3 июня

В Украине по состоянию на утро среды, 3 июня, китайский коронавирус COVID-19 нашли у 24 тысяч 822 человек. За сутки вирус диагностировали у 483 человек.

Из-за COVID-19 скончались еще восемь человек, а 362 человека выздоровели.

Статистика на 3 июня:

  • Всего заболели 24 тысячи 822 человека;
  • Всего выздоровели 10 тысяч 439 человек;
  • Всего умерли 735 человек.
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