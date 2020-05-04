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Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 4 мая

4 мая 2020, 06:56

Число жертв коронавируса приближается к психологической отметке в 250 тысяч людей.

коронавирус
Коронавирус заразил более 3,5 миллиона человек во всем мире / pixabay.com

По состоянию на утро понедельника, 4 мая, коронавирус Ковид-19 заразил уже более 3,5 миллиона человек во всем мире. Кроме того,  статистика коронавируса говорит о том, что число жертв болезни достигло почти 250 тысяч человек. 

Все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса, читайте в материале Главреда. 

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 6:30 утра понедельника, 4 мая, в мире зарегистрировали 3 506 924 случая заражения коронавирусом - за прошедшие сутки было зафиксировано 80 890 новых случаев инфицирования. При этом 247 473 людей стали жертвами коронавирусной инфекции (было - 244 778). Об этом свидетельствует карта коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.

США продолжают удерживать первенство по числу случаев заражения вирусом - там их 1 158 041. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило уже 67 682 человек.

На втором месте по количеству обнаруженных случаев заболевания коронавирусом находится Испания - там вирус подхватили 217 466 человек. От болезни умерли 25 264 пациента.

Италия - на третьем месте по числу инфицированных, в стране зарегистрировали 210 717 пациентов с коронавирусом.  Общее число смертей составляет 28 884.

На четвертом месте по числу зараженных находится Великобритания - там "корону" подхватили 187 842 человека, умерли от болезни 28 520 пациентов. 

Во Франции теперь 168 925 зараженных, в Германии - 165 664.  Жертвами болезни стали 24 900 и 6 866 человек соответственно. 

Коронавирус - карта 4 мая
Коронавирус - карта 4 мая / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Сербии - появились хорошие новости 

Уже на этой неделе Сербия прекратит действие чрезвычайного положения, так как уровень заболеваемости Ковид-19 в стране значительно снизился.  Об этом заявил президент Александр Вучич. 

Комендантский час отменят уже до четверга. Также Сербия возобновит автобусное и железнодорожное сообщение и разрешит коммерческие рейсы в конце мая, передает Reuters. 

Торговые центры, кафе и рестораны также будут открыты при условии сохранения социальной дистанции. Большинство санитарных и медицинских мер по борьбе с пандемией сохранят.

Эпидемиологи утверждают, что балканская нация подтвердила 9 464 случая заболевания, среди которых 193 - смертельных. Однако количество заражений снизилось до менее 5% от числа людей, проходящих ежедневное тестирование.

Сколько больных на коронавирус в Украине 3 мая 

По состоянию на утро воскресенья, 3 мая, коронавирус в Украине нашли у 11 913 человек. За сутки добавилось +502 новых заражения.

Число жертв болезни достигло 288 человек, а число выздоровевших увеличилось до 1547

Сколько больных на коронавирус украинцев за границей

По состоянию на 3 мая за границей на лечении от коронавирусной инфекции находились 160 граждан Украины. 

По данным Министерства иностранных дел Украины, сейчас 121 украинец лечится в Италии, по одному - в Австралии, Мальте, Польше, Молдове и Таиланде, по 2 - в Соединенных Штатах Америки, Швеции и Уругвае, по 3 - в России и Австрии, четверо - в Германии, шестеро - в Чехии и 12  - в Греции.

Кроме того, выздоровели от коронавируса за пределами Украины уже 50 граждан. Случаи выздоровления подтверждены в Австрии, Бельгии, Великобритании, Греции, Доминиканской Республике, Египте, Испании, Италии, Нигерии, Нидерландах, Объединенных Арабских Эмиратах, Польше, Португалии, Сейшельских островах, Сербии, Таиланде, Германии, Швеции, Швейцарии и Японии.

При этом от коронавируса за пределами страны умерли 8 украинских граждан.

twitter.com/UA_MFA_Info

Напомним, ранее главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине преждевременная отмена карантина может привести к более чем ста тысячам жертв.

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