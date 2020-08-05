Коронавирус в Украине и мире 5 августа: за сутки COVID-19 заболели 273 тысячи человек

Коронавирус за сутки убил более 7,5 тысячи пациентов / pixabay.com

По состоянию на утро среды, 5 августа, в мире обнаружили более 18,4 миллиона инфицированных коронавирусом COVID-19. За сутки добавились 273 тысячи новых зараженных.

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 5:30 утра среды, 5 августа, в мире зарегистрированы 18 469 834 случая заражения коронавирусом.

За сутки добавились 273 613 новых зараженных.

При этом 699 250 человек стали жертвами коронавирусной инфекции.

За сутки умерли 7 512 человек.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 4 768 829 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 156 771 человека.

Бразилия - 2 801 921 зараженный и 95 819 жертв COVID-19.

Индия. В стране коронавирусом заразились 1 855 745 человек, умерли от болезни - 38 938.

Россия. Подтверждены 859 762 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 14 327.

ЮАР. Там вирус подтвержден у 521 318 человек. От болезни умерли 8 884 пациента.

В Мексике - 449 961 инфицированный, 48 869 человек умерли от болезни.

Перу. В стране 433 100 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 19 811 жертв болезни.

Чили - 362 962 больных и 9 745 жертв.

Колумбия. Коронавирус в стране подцепили 327 850 человек, умерли от болезни уже 11 017 пациентов.

Иран. В стране зарегистрировали 314 786 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 17 617.

Коронавирус - статистика / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине 4 августа

По состоянию на вторник, 4 августа, в Украине зафиксированы 74 219 случаев заражения китайским коронавирусом.

По сравнению со 3 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1 061.

Жертвами COVID-19 стали 1 764 человека (+26 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 40 613 человек (+737 за сутки).

Как сообщал Главред, украинские ученые прогнозируют, что к концу августа общее количество больных коронавирусом в Украине может достичь 110-115 тысяч человек. Об этом говорится в отчете исследователей НТУ "КПИ им. Сикорского".

Ученые отмечают, что в августе прогнозные тренды имеют высокую волатильность. По их словам, ежедневный прирост количества новых больных будет колебаться в районе 800-1500 человек.