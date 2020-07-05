Коронавирус в Украине и мире на 5 июля: за сутки заболели 190 тысяч человек

За сутки в мире выявили 190 тысяч случаев заражения коронавирусом / Reuters

Коронавирус 2020 в мире ускорился. Ежедневно число новых случаев заражения быстро растет – только за последние 24 часа заболели 190 тысяч человек. В то же время европейские страны выбыли из первой пятерки лидеров – Италия, Испания, Великобритания и Франция, которые ранее ежедневно шокировали устрашающими данными по количеству жертв COVID-19 и случаев заражения, уже не являются фаворитами коронавируса. В центре внимания – США, страны Южной Америки и Африки.

Главред собрал свежие данные по коронавирусу в Украине и мире по состоянию на воскресенье, 5 июля.

Коронавирус в мире – статистика на 5 июля

По состоянию на 7:00 утра воскресенья, 5 июля, в мире зарегистрированы 11 240 943 случая заражения коронавирусом (было 11 049 505 ).

За сутки добавились 191 438 новых зараженных.

При этом 530 137 человек стали жертвами коронавирусной инфекции (было 524 677), за сутки умерли 5460 человек.

Об этом сообщает центр Джона Хопкинса.

Страны-лидеры по количеству заражений коронавирусом

США. В стране зарегистрировали 2 839 436 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в Соединенных Штатах составило 129 676 человек.

Бразилия – 1 577 004 зараженных и 64 265 жертв COVID-19.

Россия. Подтверждены 673 564 случая заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 10 011 человек.

Индия. В стране коронавирусом заразились 648 315 человек, умерли от болезни – 18 635.

Перу. В стране 299 080 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 10 412 жертв болезни.

Чили. 291 847 случае заражения и 6190 жертв.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 286 412 человек, умерли от болезни уже 44 283 человека.

В Мексике выявили 252 165 больных коронавирусом, умерли 30 366 человек.

Испания. Там вирус подтвержден у 250 545 человек. От болезни умерли 28 385 пациентов.

Италия. В стране зарегистрировали 241 419 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 34 854.

Франция – 204 222 больных и 29 896 жертв.

В Германии – 197 198 инфицированных, 9020 человек умерли от болезни.

Коронавирус в мире - карта на 5 июля / скриншот gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине - статистика на 4 июля

По состоянию на субботу, 4 июля, в Украине зафиксированы 47 677 случаев заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 3 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +914.

Жертвами COVID-19 стали 1 227 человек (+15 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 21 155 человек (+597 за сутки).

Читайте такжеВ ВОЗ заявили о начале второго пика пандемии коронавирусаНапомним, ранее сообщалось, по состоянию на субботу, 4 июля, Киев и семь областей не готовы к ослаблению карантина. Об этом сообщили в Минздраве.

По информации, самая высокая недельная динамика заболеваемости зафиксирована в Донецкой области – 376,89%.

Кроме того, к ослаблению карантина не готовы Киев, а также Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская и Черниговская области.

По информации, регионы не соответствуют одному или нескольким критериям.

В Закарпатской области загруженность больниц, принимающих пациентов с коронавирусом, составляет 63,55%. А в Черниговской области самый низкий процент охвата тестированием - 14,07%.