УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Коронавирус в Украине сорвался с цепи – за сутки более 800 больных

Китайский коронавиурс тянет Украину к новому антирекорду в 50 тысяч случаев заражения.

5 июля 2020, 09:27

коронавирус
Коронавирус в Украине убил 1249 человек / pixabay.com

Коронавирус в Украине после ослабления карантина стал непредсказуемым – в последнее время зафиксировали много антирекордов, а также наблюдался спад по количеству случаев заражения. По состоянию на утро воскресенья, 5 июля, в стране зарегистрировали 48 500 больных COVID-19.

Об этом сообщает РНБО.

За последние 24 часа в Украине китайский коронавирус обнаружили у +823 человек.

Злая болезнь COVID-19 убила 1249 жителей Украины, за сутки скончались +22 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус.

За сутки 221 человек вылечился от коронавируса, всего - 21 376.

Коронавирус в Украине - статистика и карта на 5 июля / covid19.rnbo.gov.ua

Читайте такжеВирусолог рассказал, когда коронавирус станет "мягким" и прекратит убиватьНапомним, ранее сообщалось, по состоянию на субботу, 4 июля, Киев и семь областей не готовы к ослаблению карантина. Об этом сообщили в Минздраве.

По информации, самая высокая недельная динамика заболеваемости зафиксирована в Донецкой области – 376,89%.

Кроме того, к ослаблению карантина не готовы Киев, а также Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская и Черниговская области.

Регионы не соответствуют одному или нескольким критериям.

В Закарпатской области загруженность больниц, принимающих пациентов с коронавирусом, составляет 63,55%. А в Черниговской области самый низкий процент охвата тестированием - 14,07%.

коронавирус в Украине коронавирус статистика коронавирус карта новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус в Украине сорвался с цепи – за сутки более 800 больных». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:56
Куда туристы из Украины могут отправиться на отдых: в МИД показали онлайн-карту
09:27
Коронавирус в Украине сорвался с цепи – за сутки более 800 больных Видео
09:02
Ляшко назвал главное условие окончания эпидемии COVID-19 в Украине
08:59
Люди продолжают умирать: ВОЗ забраковала лекарства от коронавируса Видео
08:34
Запад уже давно хочет избавиться от Украины, но еще не придумал, как это сделать мнение
08:10
Вирусолог рассказал, когда коронавирус станет "мягким" и прекратит убивать Видео
07:28
Коронавирус в Украине и мире на 5 июля: за сутки заболели 190 тысяч человек Видео
06:58
Что ждет Украину после вскрытия банковского нарыва мнение
06:48
Гороскоп всех знаков Зодиака на 5 июля: скачок жизненных сил и материальный взлет Видео
06:37
Иван Купала – лучшие гадания на суженого, желание и судьбу Видео
06:34
Эти удивительные шорты из 80-х взяли штурмом Instagram и опять в тренде Фото
06:02
Когда Украина победит коронавирус: астролог дал прогноз
05:41
"Коронавирус в Украине начнет отступать": астролог сказал, когда можно закончить карантин
05:31
В ВОЗ оценили шансы заразиться коронавирусом от домашних животных
05:14
Гороскоп всех знаков Зодиака на 6 июля: карьерный успех и катастрофы Видео
04:56
В моде окрашивание волос розовое золото, или Rose gold: кому подходит и фото Фото
04:30
Новая опасность коронавируса: эксперт рассказал о серьезных рисках Видео
04:22
В ВОЗ заявили о начале второго пика пандемии коронавируса Видео
03:51
Будет ли вторая волна COVID-19 в Украие: врач дал прогноз
03:30
Прорыв дамбы под Киевом: эксперт предупредил об опасности
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять