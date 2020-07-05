Коронавирус в Украине сорвался с цепи – за сутки более 800 больных

Коронавирус в Украине убил 1249 человек / pixabay.com

Коронавирус в Украине после ослабления карантина стал непредсказуемым – в последнее время зафиксировали много антирекордов, а также наблюдался спад по количеству случаев заражения. По состоянию на утро воскресенья, 5 июля, в стране зарегистрировали 48 500 больных COVID-19.

Об этом сообщает РНБО.

За последние 24 часа в Украине китайский коронавирус обнаружили у +823 человек.

Злая болезнь COVID-19 убила 1249 жителей Украины, за сутки скончались +22 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус.

За сутки 221 человек вылечился от коронавируса, всего - 21 376.

Коронавирус в Украине - статистика и карта на 5 июля / covid19.rnbo.gov.ua

Читайте такжеВирусолог рассказал, когда коронавирус станет "мягким" и прекратит убиватьНапомним, ранее сообщалось, по состоянию на субботу, 4 июля, Киев и семь областей не готовы к ослаблению карантина. Об этом сообщили в Минздраве.

По информации, самая высокая недельная динамика заболеваемости зафиксирована в Донецкой области – 376,89%.

Кроме того, к ослаблению карантина не готовы Киев, а также Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская и Черниговская области.

Регионы не соответствуют одному или нескольким критериям.

В Закарпатской области загруженность больниц, принимающих пациентов с коронавирусом, составляет 63,55%. А в Черниговской области самый низкий процент охвата тестированием - 14,07%.