Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 5 июня

Коронавирус заразил почти 6,7 млн людей / Reuters

По состоянию на утро пятницы, 5 июня, коронавирусом COVID-19 заразились почти 6,7 миллиона людей во всем мире. Число жертв болезни почти достигло отметки в 400 тысяч человек.

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 5:30 утра пятницы, 5 июня, в мире зарегистрированы 6 632 985случаев заражения коронавирусом. При этом 391 136 человек стали жертвами коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствует карта коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 1 872 660 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 108 211 человек.

Бразилия - 614 941 зараженный и 34 021 жертва COVID-19.

Россия. Подтверждены 440 538 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 5 376 человек.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 283 079 человек, умерли от болезни уже 39 987 пациентов.

Испания. Там вирус подтвержден у 240 660 человек. От болезни умерли 27 133 пациента.

Италия. В стране зарегистрировали 234 013 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 33 689.

Индия. В стране коронавирусом заразились 226 713 человек, умерли от болезни - 6 363.

Франция - 189 569 больных и 29 068 жертв.

В Германии - 184 472 инфицированных, 8 635 человек умерли от болезни.

Перу. В стране 183 198 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 5 031 жертва болезни.

Коронавирус 5 июня - карта / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине 4 июня

Китайский коронавирус Covid-19 в Украине по состоянию на утро четверга, 4 июня, пересек психологическую отметку – его диагностировали у более 25 тысяч человек. В частности, заболели 25 тысяч 410 человек; выздоровели - 11 тысяч 40 человек; умерли - 748 человек.