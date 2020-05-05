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Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 5 мая

5 мая 2020, 07:00

Число жертв коронавируса пробило психологическую отметку в 250 тысяч людей.

Коронавирус
Коронавирус  убил более 250 тысяч человек/ Фото pixabay.com

По состоянию на утро вторника, 5 мая, коронавирус Ковид-19 заразил уже почти 3,6 миллиона человек во всем мире. Кроме того,  статистика коронавируса говорит о том, что число жертв болезни превысило психологическую отметку в четверть миллиона людей. 

Все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса, читайте в материале Главреда. 

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 4:30 утра вторника, 5 мая, в мире зарегистрировали 3 582 469 случая заражения коронавирусом - за прошедшие сутки было зафиксировано более 75 тысяч новых случаев инфицирования. При этом 251 510 людей стали жертвами коронавирусной инфекции (было -  247 473). Об этом свидетельствует карта коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.

США продолжают удерживать первенство по числу случаев заражения вирусом - там их 1 180 288. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило уже 68 922 человека.

На втором месте по количеству обнаруженных случаев заболевания коронавирусом находится Испания - там вирус подхватили 218 011 человек. От болезни умерли 25 428 пациентов.

Италия - на третьем месте по числу инфицированных, в стране зарегистрировали 211 938 пациентов с коронавирусом.  Общее число смертей составляет 29 079.

На четвертом месте по числу зараженных находится Великобритания - там "корону" подхватили 191 832 человека, умерли от болезни 28 809 пациентов. 

Во Франции теперь 169 583 зараженных, в Германии - 166 152.  Жертвами болезни стали 25 204 и 6 993 человека соответственно. 

Коронавірус - статистика 5 травня
Коронавирус - статистика 5 мая / gisanddata.maps.arcgis.com

Сколько больных на коронавирус в Украине - карта 4 мая

По состоянию на утро понедельника, 4 мая, в Украине подтвержден 12 331 случай COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья. 

В течение суток было получено +418 уведомлений о новых подтвержденных случаях.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 303 человека, из них 18 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем, 1619 пациентов уже выздоровели, из них 358 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Напомним, на заседании правительства во вторник, 4 мая, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлили до 22 мая, при этом некоторые ослабления таки будут. 

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