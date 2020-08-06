Коронавирус в Украине и мире 6 августа: за сутки COVID-19 заболели 283 тысячи человек

Коронавирус за сутки убил более семи тысяч человек / pixabay.com

По состоянию на утро четверга, 6 августа, в мире обнаружили более 18,7 миллиона инфицированных коронавирусом COVID-19. За сутки добавились 283 тысячи новых зараженных.

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 5:30 утра четверга, 6 августа, в мире зарегистрированы 118 752 917 случаев заражения коронавирусом.

За сутки добавились 283 083 новых зараженных.

При этом 706 761 человек стал жертвой коронавирусной инфекции.

За сутки умерли 7 511 человек.

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Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 4 823 797 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 158 249 человек.

Бразилия - 2 859 073 зараженных и 97 256 жертв COVID-19.

Индия. В стране коронавирусом заразились 1 908 254 человека, умерли от болезни - 39 795.

Россия. Подтверждены 864 948 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 14 465.

ЮАР. Там вирус подтвержден у 529 877 человек. От болезни умерли 9298 пациентов.

В Мексике - 456 100 инфицированных, 49 698 человек умерли от болезни.

Перу. В стране 447 624 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом и 20 228 жертв болезни.

Чили - 364 723 больных и 9 792 жертвы.

Колумбия. Коронавирус в стране подцепили 345 714 человек, умерли от болезни уже 11 624 пациента.

Иран. В стране зарегистрировали 317 483 пациента с COVID-19. Общее число смертей составляет 17 802.

Коронавирус - статистика / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине 5 августа

По состоянию на среду, 5 августа, в Украине были зафиксированы 75 490 случаев заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 4 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1271.

Жертвами COVID-19 стали 1 788 человек (+24 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 41 527 человек (+914 за сутки).