Коронавирус в Украине и мире 6 июля: сколько жертв и зараженных

Коронавирус атакует мир/ pixabay.com

По состоянию на утро понедельника, 6 июля, количество инфицированных коронавирусом COVID-19 почти достигло цифры в 11,5 миллиона человек. Число новых инфицированных за сутки выросло на 178,5 тысячи по сравнению с предыдущим днем.

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 5:30 утра понедельника, 6 июля, в мире зарегистрированы 11 419 529 случаев заражения коронавирусом (было 11 240 943).

За сутки добавились 178 586 новых зараженных.

При этом 533 780человек стали жертвами коронавирусной инфекции (было 530 137), за сутки умерли 3 643 человека.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 2 888 585 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 129 946 человек.

Бразилия - 1 603 055 зараженных и 64 867 жертвы COVID-19.

Россия. Подтверждены 680 283 случая заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 10 145 человек.

Индия. В стране коронавирусом заразились 673 165 человек, умерли от болезни - 19 268.

Перу. В стране 302 718 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 10 589 жертв болезни.

Чили - 295 532 больных и 6 308 жертв.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепил 286 931 человек, умерли от болезни уже 44 305 пациентов.

В Мексике - 256 848 инфицированных, 30 639 человек умерли от болезни.

Испания. Там вирус подтвержден у 250 545 человек. От болезни умерли 28 385 пациентов.

Италия. В стране зарегистрировали 241 611 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 34 861.

Коронавирус - статистика / Фото gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине - статистика на 5 июля

По состоянию на утро воскресенья, 5 июля, в Украине зарегистрировали 48,5 тысячи больных COVID-19.

Жертвами COVID-19 стали 1 249 жителей Украины. Вылечились от коронавируса 21 376 человек.

Как сообщал Главред, во Всемирной организации здравоохранения убеждены, что наступил второй пик пандемии коронавируса в некоторых странах. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан во время брифинга в Женеве.

"То, что происходит сейчас во многих странах – это не вторая волна. Это второй пик первой волны там, где вирус не был в достаточной степени подавлен, чтобы не допустить передачи вируса в том же периоде времени", − сказал Райан.