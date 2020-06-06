Коронавирус в Украине и мире: сколько человек заболели и умерли на 6 июня

Коронавирус убил более 398 000 человек / pixabay.com

Коронавирус все еще бушует в мире и ежедневно забирает жизни тысячи людей. Больше всего больных и умерших зафиксировали в США – 1 миллион 965 тысяч случаев заражения и 111 тысяч жертв. На втором месте по количеству случаев заражения стала Бразилия – в стране зафиксировали и 35 тысяч смертей. В первую десятку недавно выбилась Индия – 236 тысяч случаев заражения.

Главред собрал свежие данные по коронавирусу в Украине и мире по состоянию на субботу, 6 июня.

Коронавирус в мире – статистика на 6 июня

Коронавирус в мире убил 398 244 человек по состоянию на 7:00 утра субботы, 6 июня, сообщает worldometers.info.

Всего выявили 6 850 236 случаев заражения китайским коронавирусом.

Вырвались из лап опасной болезни 3 351 229 человек.

Жертвы коронавируса в мире на 6 июня:

США – 111 390 смертей,

Великобритания – 40 260 смертей,

Бразилия – 35 000 смертей,

Италия – 33 770 смертей,

Франция – 29 100 смертей,

Испания – 27 130 смертей,

Мексика – 13 170 смертей,

Бельгия – 9560 смертей,

Германия – 8760 смертей,

Иран – 8130 смертей,

Канада – 7700 смертей,

Нидерланды – 6000 смертей,

Индия – 6640 смертей,

Россия – 5520 смертей,

Китай – 4630 смертей,

Швеция – 4630 смертей,

Турция – 4640 смертей,

Перу - 5160 смертей.

Коронавирус в мире: сколько человек заразились и выздоровели:

США – 1 965 700 случаев заражения, выздоровели 738 600 человек,

Бразилия – 646 000 случаев заражения, выздоровели 302 000 человек,

Россия – 449 800 случаев заражения, выздоровели 212 680 человек,

Испания – 288 000 случаев заражения, выздоровели нет данных,

Индия – 236 600 случаев заражения, выздоровели 114 000 человек

Италия – 232 660 случаев заражения, выздоровели 163 700 человек,

Великобритания – 283 000 случаев заражения, выздоровели – нет данных,

Франция – 188 600 случаев заражения, выздоровели 70 500 человек,

Германия – 183 200 случаев заражения, выздоровели 168 500 человек,

Турция – 168 000 случаев заражения, выздоровели 133 000 человек,

Перу -187 400 случаев заражения, выздоровели 79 000 человек,

Иран – 167 000 случаев заражения, выздоровели 129 000 человек,

Мексика - 110 000 случаев заражения, выздоровели 78 500 человек,

Канада - 94 000 случаев заражения, выздоровели 52 500 человек,

Китай – 83 000 случаев заражения, выздоровели 78 300 человек,

Бельгия – 58 900 случаев заражения, выздоровели 16 000 человек.

Коронавирус в мире - статистика на 6 июня / скриншот worldometers.info

Коронавирус в Украине – статистика на 5 июня

В Украине по состоянию на утро пятницы, 5 июня, число зараженных китайским коронавирусом Covid-19 приблизилось к психологической отметке в 26 тысяч человек.

За сутки вирус нашли у 553 человек, и общее количество инфицированных теперь составляет 25 тысяч 964 человека. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.

По его данным, из-за Covid-19 4 июня скончались 15 заболевших, а выздоровели - 330.

Всего в Украине заболели 25 тысяч 964 человека (+553);

Всего выздоровели 11 тысяч 372 человека (+330);

Всего умерли 762 человека (+15).

Читайте такжеУмрет половина человечества: ученый предсказал новую смертоносную пандемиюНапомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что смягчение карантина в Украине не отменяет ношение масок.

Он подчеркнул, что карантин в Украине смягчили – но не отменили полностью.

"Я хочу напомнить, что у нас болеют люди на COVID-19, за сегодня – 553 человека, вчера было 588 человек. Стратегия, которая была выбрана, это стратегия сдерживания, но она никоим образом не отменяет масочный режим, соблюдение социальной дистанции", – уточнил Степанов.