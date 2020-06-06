Коронавирус в Украине и мире: сколько человек заболели и умерли на 6 июня

Всего по состоянию на утро 6 июня в мире выявили 6 миллионов 850 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Коронавирус все еще бушует в мире и ежедневно забирает жизни тысячи людей. Больше всего больных и умерших зафиксировали в США – 1 миллион 965 тысяч случаев заражения и 111 тысяч жертв. На втором месте по количеству случаев заражения стала Бразилия – в стране зафиксировали и 35 тысяч смертей. В первую десятку недавно выбилась Индия – 236 тысяч случаев заражения.
Главред собрал свежие данные по коронавирусу в Украине и мире по состоянию на субботу, 6 июня.
Коронавирус в мире – статистика на 6 июня
Коронавирус в мире убил 398 244 человек по состоянию на 7:00 утра субботы, 6 июня, сообщает worldometers.info.
Всего выявили 6 850 236 случаев заражения китайским коронавирусом.
Вырвались из лап опасной болезни 3 351 229 человек.
Жертвы коронавируса в мире на 6 июня:
- США – 111 390 смертей,
- Великобритания – 40 260 смертей,
- Бразилия – 35 000 смертей,
- Италия – 33 770 смертей,
- Франция – 29 100 смертей,
- Испания – 27 130 смертей,
- Мексика – 13 170 смертей,
- Бельгия – 9560 смертей,
- Германия – 8760 смертей,
- Иран – 8130 смертей,
- Канада – 7700 смертей,
- Нидерланды – 6000 смертей,
- Индия – 6640 смертей,
- Россия – 5520 смертей,
- Китай – 4630 смертей,
- Швеция – 4630 смертей,
- Турция – 4640 смертей,
- Перу - 5160 смертей.
Коронавирус в мире: сколько человек заразились и выздоровели:
- США – 1 965 700 случаев заражения, выздоровели 738 600 человек,
- Бразилия – 646 000 случаев заражения, выздоровели 302 000 человек,
- Россия – 449 800 случаев заражения, выздоровели 212 680 человек,
- Испания – 288 000 случаев заражения, выздоровели нет данных,
- Индия – 236 600 случаев заражения, выздоровели 114 000 человек
- Италия – 232 660 случаев заражения, выздоровели 163 700 человек,
- Великобритания – 283 000 случаев заражения, выздоровели – нет данных,
- Франция – 188 600 случаев заражения, выздоровели 70 500 человек,
- Германия – 183 200 случаев заражения, выздоровели 168 500 человек,
- Турция – 168 000 случаев заражения, выздоровели 133 000 человек,
- Перу -187 400 случаев заражения, выздоровели 79 000 человек,
- Иран – 167 000 случаев заражения, выздоровели 129 000 человек,
- Мексика - 110 000 случаев заражения, выздоровели 78 500 человек,
- Канада - 94 000 случаев заражения, выздоровели 52 500 человек,
- Китай – 83 000 случаев заражения, выздоровели 78 300 человек,
- Бельгия – 58 900 случаев заражения, выздоровели 16 000 человек.
Коронавирус в Украине – статистика на 5 июня
В Украине по состоянию на утро пятницы, 5 июня, число зараженных китайским коронавирусом Covid-19 приблизилось к психологической отметке в 26 тысяч человек.
За сутки вирус нашли у 553 человек, и общее количество инфицированных теперь составляет 25 тысяч 964 человека. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.
По его данным, из-за Covid-19 4 июня скончались 15 заболевших, а выздоровели - 330.
Всего в Украине заболели 25 тысяч 964 человека (+553);
Всего выздоровели 11 тысяч 372 человека (+330);
Всего умерли 762 человека (+15).
Читайте такжеУмрет половина человечества: ученый предсказал новую смертоносную пандемиюНапомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что смягчение карантина в Украине не отменяет ношение масок.
Он подчеркнул, что карантин в Украине смягчили – но не отменили полностью.
"Я хочу напомнить, что у нас болеют люди на COVID-19, за сегодня – 553 человека, вчера было 588 человек. Стратегия, которая была выбрана, это стратегия сдерживания, но она никоим образом не отменяет масочный режим, соблюдение социальной дистанции", – уточнил Степанов.