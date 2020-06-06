УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Коронавирус в Украине опять напакостил – в стране более 26 тысяч больных

6 июня 2020, 08:41

В Украине за последние сутки китайский коронавирус выявили у более 500 человек.

коронавиурс
Коронавирус в Украине нашли у более 26 тысяч человек / pixabay.com

Коронавирус в Украине взял новую высоту. По состоянию на утро субботы, 6 июня, выявили 26 513 случаев заражения китайским коронавирусом.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ.

За последние сутки в Украине зафиксировали +549 новых случаев заражения коронавирусом.

Всего в Украине скончались 777 человек с диагнозом COVID-19 (за сутки + 15).

11 812 человек победили злую болезнь (+ 440 за сутки).

Коронавирус в Украине - статистика и карта на 6 июня / скриншот phc.org.ua

Читайте такжеСтанет более смертоносным: инфекционист из Японии предсказал вторую волну коронавирусаНапомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что смягчение карантина в Украине не отменяет ношение масок.

Он подчеркнул, что карантин в Украине смягчили – но не отменили полностью.

"Я хочу напомнить, что у нас болеют люди на COVID-19, за сегодня – 553 человека, вчера было 588 человек. Стратегия, которая была выбрана, это стратегия сдерживания, но она никоим образом не отменяет масочный режим, соблюдение социальной дистанции", – уточнил Степанов.

коронавирус в Украине коронавирус статистика коронавирус новости новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус в Украине опять напакостил – в стране более 26 тысяч больных». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:58
В Минздраве запретили открывать детские лагеря: названа причина
08:41
Коронавирус в Украине опять напакостил – в стране более 26 тысяч больных Видео
08:40
Коронавирус еще раз доказал, что ВОЗ - террористическая организация мнение
08:02
Станет более смертоносным: инфекционист из Японии предсказал вторую волну коронавируса Видео
07:47
Открытки с Троицей и добрые поздравления на словах
07:30
Коронавирус в Украине и мире: сколько человек заболели и умерли на 6 июня Видео
07:16
Гороскоп всех знаков Зодиака на 6 июня: исполнение заветной мечты и вредительство Видео
07:14
"Ни стыда ни совети": ведущая Дом-2 показала грудь на провокационном фото
06:54
Украина и оккупированный Донбасс отдаляются друг от друга до точки невозврата мнение
06:31
Третье обретение главы Иоанна Предтечи – что нельзя делать, а что надо
06:02
День журналиста – поздравления и красивые открытки Фото
05:26
Ученые рассказали, кто в два раза чаще умирает от COVID-19
04:55
"Апокалипсис впереди": раскрыты подробности возможной глобальной катастрофы
04:27
Стремительное распространение COVID-19: ученый дал тревожный прогноз Видео
04:03
З Днем журналіста – привітання на словах та листівки пречудові
03:28
Беспорядки в США: в МИДе дали украинцам важные рекомендации
02:11
Европейская страна вытесняет с рынка российский бензин
01:38
Как воспитывать детей - ТОП-5 советов от директора Школы Леди
01:15
"Бесит наших соседей": Кулеба озвучил "красную линию" по Донбассу Видео
00:53
Стало известно, почему коронавирус чаще убивает лысых мужчин
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять