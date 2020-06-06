Коронавирус в Украине опять напакостил – в стране более 26 тысяч больных

Коронавирус в Украине нашли у более 26 тысяч человек / pixabay.com

Коронавирус в Украине взял новую высоту. По состоянию на утро субботы, 6 июня, выявили 26 513 случаев заражения китайским коронавирусом.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ.

За последние сутки в Украине зафиксировали +549 новых случаев заражения коронавирусом.

Всего в Украине скончались 777 человек с диагнозом COVID-19 (за сутки + 15).

11 812 человек победили злую болезнь (+ 440 за сутки).

Коронавирус в Украине - статистика и карта на 6 июня / скриншот phc.org.ua

Читайте такжеСтанет более смертоносным: инфекционист из Японии предсказал вторую волну коронавирусаНапомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что смягчение карантина в Украине не отменяет ношение масок.

Он подчеркнул, что карантин в Украине смягчили – но не отменили полностью.

"Я хочу напомнить, что у нас болеют люди на COVID-19, за сегодня – 553 человека, вчера было 588 человек. Стратегия, которая была выбрана, это стратегия сдерживания, но она никоим образом не отменяет масочный режим, соблюдение социальной дистанции", – уточнил Степанов.