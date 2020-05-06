Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 6 мая

Коронавирус убил более 257 тысяч человек / pixabay.com

По состоянию на утро среды, 6 мая, коронавирус COVID-19 заразил уже почти 3,7 миллиона человек во всем мире. Кроме того, статистика коронавируса говорит о том, что число жертв болезни приближается к отметке в 260 тысяч людей.

Все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса, читайте в материале Главреда.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 6:30 утра среды, 6 мая, в мире зарегистрировали 3 663 824 случая заражения коронавирусом - за прошедшие сутки было зафиксировано более 81 тысячи новых случаев инфицирования. При этом 257 277 людей стали жертвами коронавирусной инфекции (было - 251 510). Об этом свидетельствует карта коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.

На первом месте по числу случаев заражения вирусом находятся США, в стране зарегистрировали 1 204 479 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило уже 71 070 человек.

На втором месте по количеству обнаруженных случаев заболевания коронавирусом находится Испания - там вирус подхватили 219 329 человек. От болезни умерли 25 613 пациентов.

Италия - на третьем месте по числу инфицированных, в стране зарегистрировали 213 013 пациентов с коронавирусом. Общее число смертей составляет 29 315.

На четвертом месте по числу зараженных находится Великобритания - там коронавирус подхватили 196 243 человека, умер от болезни 29 501 пациент.

Во Франции теперь 170 687 зараженных и 25 537 жертв болезни, в Германии - 167 007 инфицированных, при этом 6 993 человека умерли от болезни.

Коронавирус в России набирает обороты - в стране уже 155 370 человек подхватили COVID-19, а общее число жертв достигло 1 451.

Коронавирус - статистика 6 мая / gisanddata.maps.arcgis.com

Сколько больных на коронавирус в Украине 5 мая

По состоянию на утро вторника, 5 мая, в Украине были подтверждены 12 697 случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

В течение суток было получено +366 уведомлений о новых подтвержденных случаях. Болезнь подтверждена у 881 ребенка и 2479 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 316 человек (+13), из них 18 - медработники. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем, 1 875 пациентов уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.