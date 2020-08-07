Коронавирус в Украине и мире 7 августа: число больных преодолело новую психологическую отметку

Коронавирус за сутки убил более семи тысяч человек / Reuters

По состоянию на утро пятницы, 7 августа, в мире обнаружили более 19 миллионов инфицированных коронавирусом COVID-19. Количество смертей от болезни почти достигло 714 тысяч человек.

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 5:30 утра пятницы, 7 августа, в мире зарегистрированы 19 021 922 случая заражения коронавирусом.

За сутки добавились 269 005 новых зараженных.

При этом 713 813 человек стали жертвами коронавирусной инфекции.

За сутки умерли 7 052 человека.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 4 882 433 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 160 091 человека.

Бразилия - 2 912 212 зараженных и 98 493 жертвы COVID-19.

Индия. В стране коронавирусом заразились 1 964 536 человек, умерли от болезни - 40 699.

Россия. Подтверждены 870 187 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 14 579.

ЮАР. Там вирус подтвержден у 538 184 человек. От болезни умерли 9 604 пациента.

В Мексике - 462 690 инфицированных, 60 517 человек умерли от болезни.

Перу. В стране 447 624 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом и 20 228 жертв болезни.

Чили - 366 671 больной и 9 889 жертв.

Колумбия. Коронавирус в стране подцепили 357 702 человека, умерли от болезни уже 11 939 пациентов.

Иран. В стране зарегистрировали 320 117 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 17 976.

Коронавирус - статистика / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине 6 августа

По состоянию на четверг, 6 августа, в Украине были зафиксированы 76 808 случаев заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 5 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1 318.

Жертвами COVID-19 стали 1 819 человек (+31 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 42 524 человек (+997 за сутки).