Коронавирус в Украине и мире 7 августа: число больных преодолело новую психологическую отметку

За все время пандемии жертвами коронавируса стали почти 714 тысяч человек.
По состоянию на утро пятницы, 7 августа, в мире обнаружили более 19 миллионов инфицированных коронавирусом COVID-19. Количество смертей от болезни почти достигло 714 тысяч человек.
Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.
Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире
По состоянию на 5:30 утра пятницы, 7 августа, в мире зарегистрированы 19 021 922 случая заражения коронавирусом.
За сутки добавились 269 005 новых зараженных.
При этом 713 813 человек стали жертвами коронавирусной инфекции.
За сутки умерли 7 052 человека.
Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19
США. В стране зарегистрировали 4 882 433 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 160 091 человека.
Бразилия - 2 912 212 зараженных и 98 493 жертвы COVID-19.
Индия. В стране коронавирусом заразились 1 964 536 человек, умерли от болезни - 40 699.
Россия. Подтверждены 870 187 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 14 579.
ЮАР. Там вирус подтвержден у 538 184 человек. От болезни умерли 9 604 пациента.
В Мексике - 462 690 инфицированных, 60 517 человек умерли от болезни.
Перу. В стране 447 624 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом и 20 228 жертв болезни.
Чили - 366 671 больной и 9 889 жертв.
Колумбия. Коронавирус в стране подцепили 357 702 человека, умерли от болезни уже 11 939 пациентов.
Иран. В стране зарегистрировали 320 117 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 17 976.
Коронавирус в Украине 6 августа
По состоянию на четверг, 6 августа, в Украине были зафиксированы 76 808 случаев заражения китайским коронавирусом.
По сравнению с 5 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1 318.
Жертвами COVID-19 стали 1 819 человек (+31 за сутки).
С начала эпидемии вылечились от коронавируса 42 524 человек (+997 за сутки).