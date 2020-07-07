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Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных к 7 июля

За сутки добавились более 172 тысяч новых пациентов с COVID-19.

7 июля 2020, 07:01
коронавирус
За сутки - почти 4 тысячи смертей от коронавируса / pixabay,com

По состоянию на утро вторника, 7 июля, количество инфицированных коронавирусом COVID-19 составляет 11,6 миллиона человек. Число новых инфицированных за сутки выросло на 172 тысячи по сравнению с предыдущим днем.

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 5:30 утра вторника, 7 июля, в мире зарегистрированы 11 592 259 случаев заражения коронавирусом (было 11 419 529).

За сутки добавились 172 730 новых зараженных.

При этом 537 487 человек стали жертвами коронавирусной инфекции (было 533 780), за сутки умерли 3 707 человека.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 2 935 716 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 130 284 человека.

Бразилия - 1 623 284 зараженных и 65 487 жертв COVID-19.

Индия. В стране коронавирусом заразились 697 413 человек, умерли от болезни - 19 693.

Россия. Подтверждены 686 852 случая заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 10 280 человек.

Перу. В стране 305 703 подтвержденных случая инфицирования коронавирусом и 10 772 жертв болезни.

Чили - 298 557 больных и 6 384 жертв.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 287 290 человек, умер от болезни уже 44 321 пациент.

В Мексике - 261 750 инфицированных, 31 119 человек умерли от болезни.

Испания. Там вирус подтвержден у 251 789 человек. От болезни умерли 28 388 пациентов.

Иран. В стране зарегистрировали 243 051 пациента с COVID-19. Общее число смертей составляет 11 731.

Коронавирус 7 июля - статистика
Коронавирус 7 июля - статистика / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине 6 июля

По состоянию на понедельник, 6 июля, в Украине были зафиксированы 49 043 случая заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 5 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +543.

Жертвами COVID-19 стали 1 262 человека (+13 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 21 703 человек (+327 за сутки).

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