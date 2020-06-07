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Коронавирус в Украине и мире: умерли 400 тысяч человек, больных почти 7 миллионов

7 июня 2020, 07:33

Всего в мире выявили почти 7 миллионов случаев заражения китайским коронавирусом.

коронавирус
Коронавирус убил 400 тысяч человек / pixabay.com

Коронавирус 2020 за полгода посеял в мире хаос, разрушил экономики и создал полчища безработных. При этом он стал распространятся ускоренными темпами, хотя смертность, как отмечают эксперты, уменьшилась. Больше всего больных и умерших зафиксировали в США – 1 миллион 988 тысяч случаев заражения и 112 тысяч жертв. Дышит в спину США Бразилия – в стране зафиксировали 676 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией и 36 тысяч смертей (за последние сутки +1000).

Главред собрал свежие данные по коронавирусу в Украине и мире по состоянию на воскресенье, 7 июня.

Коронавирус в мире – статистика на 7 июня

Коронавирус в мире убил 402 170 человек по состоянию на 7:00 утра воскресенья, 7 июня, сказано на сайте worldometers.info, который ведет статистику.

Всего выявили 6 976 045 случаев заражения китайским коронавирусом.

Победили опасную болезнь 3 411 788 человек.

Жертвы коронавируса в мире на 7 июня:

  • США – 112 090 смертей,
  • Великобритания – 40 465 смертей,
  • Бразилия – 36 000 смертей,
  • Италия – 33 840 смертей,
  • Франция – 29 140 смертей,
  • Испания – 27 135 смертей,
  • Мексика – 13 500 смертей,
  • Бельгия – 9580 смертей,
  • Германия – 8760 смертей,
  • Иран – 8200 смертей,
  • Канада – 7770 смертей,
  • Нидерланды – 6000 смертей,
  • Индия – 6940 смертей,
  • Россия – 5725 смертей,
  • Китай – 4630 смертей,
  • Швеция – 4650 смертей,
  • Турция – 4660 смертей,
  • Перу - 5300 смертей.

Коронавирус в мире - сколько человек заразились и выздоровели:

  • США – 1 988 500 случаев заражения, выздоровели 751 800 человек,
  • Бразилия – 676 400 случаев заражения, выздоровели 302 000 человек,
  • Россия – 456 600 случаев заражения, выздоровели 221 300 человек,
  • Испания – 288 300 случаев заражения, выздоровели нет данных,
  • Индия – 246 600 случаев заражения, выздоровели 118 000 человек,
  • Италия – 234 800 случаев заражения, выздоровели 165 000 человек,
  • Великобритания – 284 800 случаев заражения, выздоровели – нет данных,
  • Франция – 153 600 случаев заражения, выздоровели 70 800 человек,
  • Германия – 185 600 случаев заражения, выздоровели 168 900 человек,
  • Турция – 169 000 случаев заражения, выздоровели 135 000 человек,
  • Перу -191 700 случаев заражения, выздоровели 82 700 человек,
  • Иран – 169 400 случаев заражения, выздоровели 132 000 человек,
  • Мексика - 113 600 случаев заражения, выздоровели 81 500 человек,
  • Канада - 95 000 случаев заражения, выздоровели 53 600 человек,
  • Китай – 83 000 случаев заражения, выздоровели 78 300 человек,
  • Бельгия – 59 000 случаев заражения, выздоровели 16 190 человек.
Коронавирус в мире - статистика на 7 июня / скриншот из worldometers.info

Коронавирус в Украине - статистика на 6 июня

Коронавирус в Украине взял новую высоту. По состоянию на утро субботы, 6 июня, выявили 26 513 случаев заражения китайским коронавирусом.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья МОЗ.

За последние сутки в Украине зафиксировали +549 новых случаев заражения коронавирусом.

Всего в Украине скончались 777 человек с диагнозом COVID-19 (за сутки +15).

11 812 человек победили злую болезнь (+440 за сутки).

Добавим, чуть позже в МОЗ сообщили, что за сутки в Украине зафиксировали +550 случаев заражения коронавирусом, таким образом общее число больных составляет 26 514.

Читайте такжеСтанет более смертоносным: инфекционист из Японии предсказал вторую волну коронавирусаНапомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, рост заболеваемости COVID-19 происходит из-за легкомыслия общества.

"Тренд повышения уровня заболеваемости последних нескольких дней имеет простое объяснение — наше общество достаточно легкомысленно отнеслось к рекомендациям Минздрава, а смягчение карантинных мер восприняло, как полную их отмену", - написал Степанов в Facebook.

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