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Сумасшествие коронавируса в Украине продолжается – за сутки сотни новых больных

7 июня 2020, 08:22

Всего в Украине скончались 788 человек с диагнозом COVID-19 – за последние сутки +11.

Скорая, коронавирус
За сутки в Украине зафиксировали сотни больных коронавирусом / УНИАН

Коронавирус в Украине приблизился к новому антирекорду - по состоянию на утро воскресенья, 7 июня, выявили 26 999 случаев заражения китайским коронавирусом.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ.

За последние 24 часа в Украине зафиксировали + 485 новых случаев заражения коронавирусом.

Всего в Украине скончались 788 человек с диагнозом COVID-19 – за последние сутки +11.

12 054 человек победили злую болезнь.

Коронавирус в Украине - статистика и карта на 7 июня / криншот phc.org.ua

Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире: умерли 400 тысяч человек, больных почти 7 миллионовНапомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что рост заболеваемости COVID-19 происходит из-за легкомыслия общества.

"Тренд повышения уровня заболеваемости последних нескольких дней имеет простое объяснение — наше общество достаточно легкомысленно отнеслось к рекомендациям Минздрава, а смягчение карантинных мер восприняло, как полную их отмену", - написал Степанов в Facebook.

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