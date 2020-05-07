Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 7 мая

Коронавирус убил более 263 тысяч человек / pixabay.com

По состоянию на утро четверга, 7 мая, коронавирус COVID-19 заразил уже более 3,75 миллиона человек во всем мире. Кроме того, статистика коронавируса говорит о том, что число жертв болезни приближается к отметке в 264 тысячи людей.

Все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса, читайте в материале Главреда.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 6:30 утра четверга, 7 мая, в мире зарегистрировали 3 755 341 случай заражения коронавирусом (было 3 663 824). Таким образом, за прошедшие сутки было зафиксировано 91,5 тысячи новых случаев инфицирования. При этом 263 831 человек стал жертвой коронавирусной инфекции (было - 257 277). Об этом свидетельствует карта коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.

На первом месте по числу случаев заражения вирусом находятся США, в стране зарегистрировали 1 228 603 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило уже 73 431 человек.

На втором месте по количеству обнаруженных случаев заболевания коронавирусом находится Испания - там вирус подхватили 220 325 человек. От болезни умерли 25 857 пациентов.

Италия - на третьем месте по числу инфицированных, в стране зарегистрировали 214 457 пациентов с коронавирусом. Общее число смертей составляет 29 684.

Коронавирус в Великобритании

На четвертом месте по числу зараженных находится Великобритания - там коронавирус подхватили 202 359 человека, умерли от болезни 30 150 пациентов.

Отметим, что Великобритания стала первой страной в Европе, которая прошла отметку в 30 тысяч случаев смерти от коронавируса.

Министр жилищного строительства Великобритании Роберт Дженрик заявил, что это "душераздирающие потери". По его словам, за минувшие сутки зафиксировали 649 летальных случаев.

Во Франции теперь 174 224 зараженных и 25 812 жертв болезни, в Германии - 168 162 инфицированных, при этом 7 275 человека умерли от болезни.

Коронавирус в России набирает обороты - в стране уже 165 929 человек подхватили COVID-19. Таким образом, число новых случаев заражения за сутки возросло на более чем 10 тысяч. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 1 537 (было 1 451).

Коронавирус - статистика 6 мая / gisanddata.maps.arcgis.com

Читайте такжеРадоваться рано: немецкий вирусолог предупредил о новых вызовах из-за COVID-19

Коронавирус в Украине - статистика 6 мая

По состоянию на утро среды, 6 мая, в Украине были подтверждены 13 184 случая заражения китайским коронавирусом COVID-19. В течение суток было получено +487 уведомлений о новых подтвержденных случаях заболевания. Также добавились 11 умерших.

В общем, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 327 человек. При этом 2 097 человек выздоровели.