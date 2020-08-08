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Коронавирус в Украине и мире 8 августа: за сутки выявили 284 тысячи зараженных

8 августа 2020, 07:19

За последние 24 часа в мире умерли 6 тысяч человек с диагнозом COVID-19.

коронавирус
За сутки от коронавируса в мире умерли 6 тысяч человек / Reuters

Коронавирус 2020 стал распространяться по миру с огромной скоростью. Еженедельно фиксируют минимум миллион новых случаев заражения. При этом каждый день жертвами злой болезни COVID-19 становятся тысячи человек.

Отметим, в США число больных приближается к 5 миллионам. В Бразалии – почти 3 миллиона случев заражения, в Индии – миллион.

Главред собрал свежие данные по коронавирусу в Украине и мире по состоянию на субботу, 8 августа.

Коронавирус в мире – статистика на 8 августа

В мире уже зарегистрированы 19 306 868 случаев заражения коронавирусом.

За сутки добавились 284 946 новых зараженных.

При этом 720 074 человека стали жертвами коронавирусной инфекции.

За сутки умерли 6290 человек.

Об этом сообщает Центр Джона Хопкинса.

Страны-лидеры по количеству заражений коронавирусом

  • США. В стране зарегистрировали 4 941 635 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в Соединенных Штатах составило 161 347 человек.
  • Бразилия – 2 962 442 зараженных и 99 570 жертв COVID-19.
  • Индия. В стране коронавирусом заразились 2 027 070 человек, умерли от болезни – 41 585.
  • Россия. Подтверждены 875 378 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 14 698.
  • Южная Африка – 545 476 человек заболели коронавирусом, 9909 человек стали жертвами болезни.
  • В Мексике выявили 469 407 больных коронавирусом, умерли 51 311 человек.
  • Перу. В стране 463 875 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 20 649 жертв болезни.
  • Чили. 368 825 случаев заражения и 9958 жертв.
  • Колумбия. 357 700 случаев заражения и 11 939 жертв.
  • Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 310 696 человек, умерли от болезни уже 46 596 человек.
  • Испания. Там вирус подтвержден у 314 360 человек. От болезни умерли 28 500 пациентов.
  • Иран. Случаев заражения – 322 567, жертв – 18 130.
  • Италия. В стране зарегистрировали 249 750 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 35 190.
  • Франция – 235 000 больных и 30 327 жертв.
  • В Германии – 216 000 инфицированных, 9195 человек умерли от болезни.
Коронавирус в мире - карта на 8 августа / Центр Джона Хопкинса

Коронавирус в Украине - статистика на 7 августа

По состоянию на пятницу, 7 августа, в Украине зафиксирован 78 261 случай заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 6 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1453.

Жертвами COVID-19 стали 1 852 человека (+33 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 43 055 человек (+531 за сутки).

Читайте такжеВ Украине обновили зоны карантина: какие города и районы ждут жесткие ограниченияНапомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства заявил, что Министерство здравоохранения должно организовать специальное совещание с мэрами украинских городов, на котором представители центральной власти и органов местного самоуправления должны обсудить важные вопросы, касающиеся противоэпидемиологических мероприятий.

"Чрезвычайно важно сегодня коммуницировать с руководителями районов, городов областного значения. Очень важно, что деление на цвета имеют очень четкие параметры", - отметил Шмыгаль.

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