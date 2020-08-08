Коронавирус в Украине "сорвался с цепи" - за сутки опять почти 1500 случаев заражения

Коронавирус в Украине убил 1879 человек / Reuters

Коронавирус в Украине летом вышел из-под контроля, а за последнюю неделю было зафиксировано несколько новых антирекордов по числу случаев заражения за сутки. По состоянию на утро субботы, 8 августа, в Украине официально зафиксировали 79 750 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает СНБО.

За последние сутки в Украине поставили +1489 новых диагнозов.

Злая болезнь убила в Украине 1879 граждан, за сутки скончались +27 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Вылечились от коронавируса – 43 055 человек, за сутки +600.

Коронавирус в Украине - карта на 8 августа / СНБО

Читайте такжеВ Украине обновили зоны карантина: какие города и районы ждут жесткие ограниченияНапомним, Кабинет министров в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране переходит на чрезвычайный режим работы для координации действий на всех уровнях.

"Правительство переходит на чрезвычайный режим работы: несколько раз в неделю будут проводиться заседания комиссии ТЭБ и ЧС для усиления контроля над эпидемической ситуацией в стране", – цитирует пресс-служба Кабмина премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Правительство 8 августа проведет экстренное заседание, на котором рассмотрят вопрос ухудшения ситуации с эпидемией в регионах, а также на территории оккупированного Крыма, где могут занижаться показатели заболеваемости.