Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных к 8 июля

Коронавирус убил за сутки еще шесть тысяч человек / Фото pixabay.com

По состоянию на утро среды, 8 июля, количество инфицированных коронавирусом COVID-19 составляет почти 12 миллионов человек. Число новых зараженных за сутки выросло еще на 206 тысяч по сравнению с предыдущим днем.

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 5:30 утра среды, 8 июля, в мире зарегистрированы 11 798 678 случаев заражения коронавирусом (было 11 592 259).

За сутки добавились 206 419 новых зараженных.

При этом 543 535 человек стали жертвами коронавирусной инфекции (было 537 487), за сутки умерли 6 048 человек.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 2 993 759 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 131 455 человек.

Бразилия - 1 668 589 зараженных и 66 741 жертва COVID-19.

Индия. В стране коронавирусом заразились 719 665 человек, умерли от болезни - 20 160.

Россия. Подтверждены 693 215 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 10 478 человек.

Перу. В стране 309 278 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 10 952 жертвы болезни.

Чили - 301 019 больных и 6 434 жертв.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 287 874 человека, умерли от болезни уже 44 476 пациентов.

В Мексике - 268 008 инфицированных, 32 014 человек умерли от болезни.

Испания. Там вирус подтвержден у 252 130 человек. От болезни умерли 28 392 пациента.

Иран. В стране зарегистрировали 245 688 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 11 931.

Коронавирус - статистика 8 июля / gisanddata.maps.arcgis.com

Как сообщал Главред, по состоянию на вторник, 7 июля, в Украине были зафиксированы 49 607 случаев заражения китайским коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали 1 283 человека. С начала эпидемии вылечились от коронавируса 22 193 человека.