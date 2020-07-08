УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных к 8 июля

За сутки добавились еще более двухсот тысяч новых пациентов с COVID-19.

8 июля 2020, 07:01
Коронавирус
Коронавирус убил за сутки еще шесть тысяч человек / Фото pixabay.com

По состоянию на утро среды, 8 июля, количество инфицированных коронавирусом COVID-19 составляет почти 12 миллионов человек. Число новых зараженных за сутки выросло еще на 206 тысяч по сравнению с предыдущим днем.

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 5:30 утра среды, 8 июля, в мире зарегистрированы 11 798 678 случаев заражения коронавирусом (было 11 592 259).

За сутки добавились 206 419 новых зараженных.

При этом 543 535 человек стали жертвами коронавирусной инфекции (было 537 487), за сутки умерли 6 048 человек.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 2 993 759 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 131 455 человек.

Бразилия - 1 668 589 зараженных и 66 741 жертва COVID-19.

Индия. В стране коронавирусом заразились 719 665 человек, умерли от болезни - 20 160.

Россия. Подтверждены 693 215 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 10 478 человек.

Перу. В стране 309 278 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 10 952 жертвы болезни.

Чили - 301 019 больных и 6 434 жертв.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 287 874 человека, умерли от болезни уже 44 476 пациентов.

В Мексике - 268 008 инфицированных, 32 014 человек умерли от болезни.

Испания. Там вирус подтвержден у 252 130 человек. От болезни умерли 28 392 пациента.

Иран. В стране зарегистрировали 245 688 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 11 931.

Коронавирус - статистика 8 июля
Коронавирус - статистика 8 июля / gisanddata.maps.arcgis.com

Как сообщал Главред, по состоянию на вторник, 7 июля, в Украине были зафиксированы 49 607 случаев заражения китайским коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали 1 283 человека. С начала эпидемии вылечились от коронавируса 22 193 человека.

коронавирус коронавирус в США коронавирус карта коронавирус в Киеве коронавирус новости коронавирус в Италии коронавирус в Украине коронавирус в России китайский коронавирус коронавирус симптомы коронавирус в Бразилии новости Украины новости Украины и мира
Сейчас вы просматриваете новость «Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных к 8 июля». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:35
Диета при аллергии: 7 продуктов облегчающих симптомы
07:32
Как передается коронавирус: в ВОЗ заявили о еще одном возможном пути
07:01
Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных к 8 июля
06:52
Чего ждать от России и Путина после его "обнуления" мнение
06:28
Вирусолог рассказала, угрожает ли Украине чума из Китая
06:01
"Зажигательная девушка": Славия взбудоражила горячими фото
05:50
Вирусолог объяснила, может ли "выродиться" коронавирус Видео
05:34
К нам стучатся 70-е: в моде эти фантастические платья с принтами - фото Фото
05:05
Мир может накрыть опасная "микст-инфекция" - вирусолог
04:03
Как им это удается: удивительные секреты красоты итальянок
03:22
День семьи любви и верности – картинки с Днем семьи и поздравления-тексты
03:11
Врач объяснил, как пройти бесплатное медобследование в больнице
02:47
Эксперт оценил вероятность новой агрессии Путина против Украины
02:16
Человечеству придется пережить еще один коронавирус - ученые Видео
01:37
В Евросоюзе назвали страну, экономику которой не смог сокрушить COVID-19
00:55
"Сиськи побеждают": Нюша обмазала грудь землей на развратном фото
00:19
День семьи, любви и верности 2020: какой сегодня праздник 8 июля Видео
07 июля, вторник
23:57
Лесные пожары: глава Луганской ОГА выдвинул обвинение боевикам Видео
23:29
"Какие c*ки": в центре Москвы задержали Ксению Собчак Видео
22:57
Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных к 7 июля
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять