Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 8 июня

Коронавирус убил почти 403 тысяч человек / Фото pixabay.com

По состоянию на утро понедельника, 8 июня, коронавирусом COVID-19 заразились более 7 миллионов людей во всем мире. При этом почти два миллиона из них - жители США. Число жертв болезни почти достигло отметки в 403 тысячи человек.

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 6:30 утра понедельника, 8 июня, в мире зарегистрированы 7 009 065 случаев заражения коронавирусом. При этом 402 730 человек стали жертвами коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствует карта коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 1 942 363 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 110 514 человек.

Бразилия - 691 758 зараженных и 36 455 жертв COVID-19.

Россия. Подтверждены 467 073 случая заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 5 851 человека.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепил 287 621 человек, умерли от болезни уже 40 625 пациентов.

Индия. В стране коронавирусом заразились 241 550 человек, умерли от болезни - 7 207.

Испания. Там вирус подтвержден у 240 660 человек. От болезни умерли 27 136 пациентов.

Италия. В стране зарегистрировали 234 998 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 33 899.

Перу. В стране 196 515 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 5 465 жертв болезни.

Франция - 191 102 больных и 29 158 жертв.

В Германии - 185 750 инфицированных, 8 685 человек умерли от болезни.

Коронавирус - статистика 8 июня / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине 7 июня

В воскресенье коронавирус в Украине приблизился к новому антирекорду - по состоянию на утро воскресенья, 7 июня, обнаружили 26 999 случаев заражения.

Всего в Украине скончались 788 человек с диагнозом COVID-19.

В Минздраве назвали причину увеличения количества случаев китайского коронавируса. По информации ведомства, всему виной игнорирование правил карантина.