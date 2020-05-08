Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 8 мая

Коронавирус убил почти 270 тысяч людей во всем мире / pixabay.com

По состоянию на утро пятницы, 8 мая, коронавирус COVID-19 заразил уже почти четыре миллиона человек во всем мире. Кроме того, статистика коронавируса говорит о том, что число жертв болезни приближается к отметке в 270 тысяч людей.

Все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса, читайте в материале Главреда.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 6:30 утра пятницы, 8 мая, в мире зарегистрировали 3 846 861 случай заражения коронавирусом (было 3 755 341). Таким образом, за прошедшие сутки было зафиксировано более 91,5 тысячи новых случаев инфицирования. При этом 269 584 человека стали жертвами коронавирусной инфекции (было - 263 831). Об этом свидетельствует карта коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.

На первом месте по числу случаев заражения вирусом находятся США, в стране зарегистрировали 1 256 972 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило уже 75 670 человек.

На втором месте по количеству обнаруженных случаев заболевания коронавирусом находится Испания - там вирус подхватили 221 447 человек. От болезни умерли 26 070 пациентов.

Италия - на третьем месте по числу инфицированных, в стране зарегистрировали 215 858 пациентов с коронавирусом. Общее число смертей составляет 29 958.

На четвертом месте по числу зараженных находится Великобритания - там коронавирус подхватили 207 977 человек, умерли от болезни уже 30 689 пациентов.

Коронавирус в России набирает обороты - страна уже в пятерке стран по числу зараженных COVID-19. По состоянию на утро 8 мая в стране уже 177 160 человек подцепили COVID-19. Таким образом, число новых случаев заражения за сутки возросло на более чем 10 тысяч. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 1 625 (было 1 537).

Во Франции теперь 174 918 зараженных и 25 990 жертв болезни, в Германии - 169 430 инфицированных, при этом 7 392 человека умерли от болезни.

Коронавирус - статистика 8 мая / gisanddata.maps.arcgis.com

Сколько больных на коронавирус в Украине - статистика 7 мая

По состоянию на утро четверга, 7 мая, в Украине был подтвержден 13 691 случай заражения китайским коронавирусом COVID-19. В течение суток было получено +507 уведомлений о новых подтвержденных случаях заболевания. Также добавились 13 умерших. В общем, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 340 человек. При этом 2396 человек выздоровели.