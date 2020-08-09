Коронавирус в Украине и мире на 9 августа: за сутки выявили 265 тысяч больных

За сутки в мире умерли почти 6 тысяч человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Коронавирус 2020 из вспышки в китайском городе Ухань разлетелся по миру и быстро стал пандемией. Ежедневно врачи выявляют минимум 200 тысяч новых случаев заражения китайским коронавирусом.
При этом есть страны, в которых число больных превышает миллионы.
В частности, в США число больных составляет 5 миллионов. В Бразилии – уже 3 миллиона случаев заражения, в Индии – 2 миллиона.
Главред собрал свежие данные по коронавирусу в Украине и мире по состоянию на воскресенье, 9 августа.
Коронавирус в мире – статистика на 9 августа
В мире уже зарегистрированы 19 571 989 случаев заражения коронавирусом.
За сутки добавились 265 тысяч новых зараженных.
При этом 725 914 человек с диагнозом COVID-19 скончались.
За сутки умерли 5840 человек.
Об этом сообщает Центр Джона Хопкинса.
Страны-лидеры по количеству заражений коронавирусом
- США. В стране зарегистрировали 4 997 705 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в Соединенных Штатах составило 162 420 человек.
- Бразилия – 3 012 412 зараженных и 100 477 жертв COVID-19.
- Индия. В стране коронавирусом заразились 2 088 611 человек, умерли от болезни – 42 518.
- Россия. Подтверждены 880 560 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 14 827.
- Южная Африка – 553 188 человек заболели коронавирусом, 10 210 человек стали жертвами болезни.
- В Мексике выявили 475 900 больных коронавирусом, умерли 52 000 человек.
- Перу. В стране 463 875 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 20 649 жертв болезни.
- Чили. 371 000 случаев заражения и 10 000 жертв.
- Колумбия. 376 870 случаев заражения и 12 540 жертв.
- Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 311 460 человек, умерли от болезни уже 46 650 человек.
- Испания. Там вирус подтвержден у 314 360 человек. От болезни умерли 28 500 пациентов.
- Иран. Случаев заражения – 324 000, жертв – 18 264.
- Италия. В стране зарегистрировали 250 000 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 35 200.
- Франция – 235 000 больных и 30 327 жертв.
- В Германии – 216 900 инфицированных, 9200 человек умерли от болезни.
Коронавирус в Украине - статистика на 8 августа
По состоянию на утро субботы, 8 августа, в Украине официально зафиксировали 79 750 случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщает СНБО.
За последние сутки в Украине поставили +1489 новых диагнозов.
Злая болезнь убила в Украине 1879 граждан, за сутки скончались +27 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Вылечились от коронавируса – 43 055 человек, за сутки +600.
Читайте такжеМного тяжелобольных и смертей: Степанов рассказал, что будет с карантином в УкраинеНапомним, учитывая стремительный рост количества случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно провести комплексную оценку готовности больниц для оказания помощи больным, обеспечить учреждения всем необходимым оборудованием.
Об этом сказано в сообщении на сайте президента.
Кроме того, глава государства поручил правительству обеспечить медицинских работников средствами индивидуальной защиты в полном объеме и усилить контроль за соблюдением карантинных мероприятий.