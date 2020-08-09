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Коронавирус в Украине и мире на 9 августа: за сутки выявили 265 тысяч больных

9 августа 2020, 07:11

За сутки в мире умерли почти 6 тысяч человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

коронавирус
За сутки коронавирус убил более 5 тысяч человек / Reuters

Коронавирус 2020 из вспышки в китайском городе Ухань разлетелся по миру и быстро стал пандемией. Ежедневно врачи выявляют минимум 200 тысяч новых случаев заражения китайским коронавирусом.

При этом есть страны, в которых число больных превышает миллионы.

В частности, в США число больных составляет 5 миллионов. В Бразилии – уже 3 миллиона случаев заражения, в Индии – 2 миллиона.

Главред собрал свежие данные по коронавирусу в Украине и мире по состоянию на воскресенье, 9 августа.

Коронавирус в мире – статистика на 9 августа

В мире уже зарегистрированы 19 571 989 случаев заражения коронавирусом.

За сутки добавились 265 тысяч новых зараженных.

При этом 725 914 человек с диагнозом COVID-19 скончались.

За сутки умерли 5840 человек.

Об этом сообщает Центр Джона Хопкинса.

Страны-лидеры по количеству заражений коронавирусом

  • США. В стране зарегистрировали 4 997 705 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в Соединенных Штатах составило 162 420 человек.
  • Бразилия – 3 012 412 зараженных и 100 477 жертв COVID-19.
  • Индия. В стране коронавирусом заразились 2 088 611 человек, умерли от болезни – 42 518.
  • Россия. Подтверждены 880 560 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 14 827.
  • Южная Африка – 553 188 человек заболели коронавирусом, 10 210 человек стали жертвами болезни.
  • В Мексике выявили 475 900 больных коронавирусом, умерли 52 000 человек.
  • Перу. В стране 463 875 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 20 649 жертв болезни.
  • Чили. 371 000 случаев заражения и 10 000 жертв.
  • Колумбия. 376 870 случаев заражения и 12 540 жертв.
  • Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 311 460 человек, умерли от болезни уже 46 650 человек.
  • Испания. Там вирус подтвержден у 314 360 человек. От болезни умерли 28 500 пациентов.
  • Иран. Случаев заражения – 324 000, жертв – 18 264.
  • Италия. В стране зарегистрировали 250 000 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 35 200.
  • Франция – 235 000 больных и 30 327 жертв.
  • В Германии – 216 900 инфицированных, 9200 человек умерли от болезни.
Коронавирус в мире - карта на 9 августа / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине - статистика на 8 августа

По состоянию на утро субботы, 8 августа, в Украине официально зафиксировали 79 750 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает СНБО.

За последние сутки в Украине поставили +1489 новых диагнозов.

Злая болезнь убила в Украине 1879 граждан, за сутки скончались +27 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Вылечились от коронавируса – 43 055 человек, за сутки +600.

Читайте такжеМного тяжелобольных и смертей: Степанов рассказал, что будет с карантином в УкраинеНапомним, учитывая стремительный рост количества случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно провести комплексную оценку готовности больниц для оказания помощи больным, обеспечить учреждения всем необходимым оборудованием.

Об этом сказано в сообщении на сайте президента.

Кроме того, глава государства поручил правительству обеспечить медицинских работников средствами индивидуальной защиты в полном объеме и усилить контроль за соблюдением карантинных мероприятий.

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