Коронавирус в Украине "остервенел" - за сутки громадное число больных

Коронавирус убил 18 человек за сутки / pixabay.com

Коронавирус в Украине в последнее время бьет антирекорды. По состоянию на утро воскресенья, 9 августа, в Украине официально зафиксировали 80 949 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает СНБО.

За последние сутки в Украине поставили +1199 новых диагнозов.

Злая болезнь убила в Украине 1897 граждан, за сутки скончались +18 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Вылечились от коронавируса – 43 972 человека, за сутки +317.

Читайте такжеУхудшение ситуации с COVID-19 в Украине: Зеленский сделал важное заявлениеНапомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что хочет усилить контроль за карантином в Украине. Причина в том, что заболеваемость коронавирусной болезнью продолжает расти.

Об этом Степанов рассказал на брифинге 8 августа, видео обнародовано в Facebook.

По его словам, за минувшие сутки в Украине было установлено сразу два антирекорда – по количеству новых случаев (+1489 за сутки) и по количеству госпитализированных (+294).