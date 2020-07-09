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Коронавирус в Украине и мире 9 июля: число зараженных превысило 12 миллионов человек

COVID-19 установил новый антирекорд. За сутки добавились еще более 200 тысяч новых инфицированных.

9 июля 2020, 07:01
Коронавирус
Жертвами коронавируса за сутки стали более пяти тысяч пациентов / Фото pixabay.com

По состоянию на утро четверга, 9 июля, количество инфицированных коронавирусом COVID-19 превысило отметку в 12 миллионов человек. Число новых зараженных за сутки выросло еще на 213,5 тысячи по сравнению с предыдущим днем.

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 5:30 утра четверга, 9 июля, в мире зарегистрированы 12 012 125 случаев заражения коронавирусом (было 11 798 678).

За сутки добавились 213 447 новых зараженных.

При этом 548 896 человек стали жертвами коронавирусной инфекции (было 543 535), за сутки умер 5 361 человек.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 3 054 650 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 132 298 человек.

Бразилия - 1 713 160 зараженных и 67 964 жертвы COVID-19.

Индия. В стране коронавирусом заразились 742 417 человек, умерли от болезни - 20 642.

Россия. Подтверждены 699 749 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 650 человек.

Перу. В стране 312 911 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 11 133 жертвы болезни.

Чили - 303 083 больных и 6 573 жертвы.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 288 511 человек, умерли от болезни уже 44 602 пациента.

В Мексике - 275 003 инфицированных, 32 796 человек умерли от болезни.

Испания. Там вирус подтвержден у 252 513 человек. От болезни умерли 28 396 пациентов.

Иран. В стране зарегистрировали 248 379 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 12 084.

Коронавирус - статистика 9 июля
Коронавирус - статистика 9 июля / gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине 8 июля

По состоянию на среду, 8 июля, в Украине зафиксированы 50 414 случаев заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 7 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +807.

Жертвами COVID-19 стали 1306 человек (+ 23 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 23 119 человек (+926 за сутки).

Напомним, в Украине на самом деле может быть около 150 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией, ведь Минздрав успевает диагностировать лишь 35% от всех возможных случаев заражений. Как рассказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, власти опасаются потенциального лидерства страны по коронавирусным показателям, которое может стать возможным в случае массового нарушения карантина.

В свою очередь, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина закупит признанное во всем мире лекарство для лечения коронавирусной болезни. Речь идет о препарате Ремдесивир.

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