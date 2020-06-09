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Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 9 июня

9 июня 2020, 07:01

В мире зарегистрированы более 7,1 миллиона случаев заражения коронавирусом.

коронавирус
Жертвами коронавируса стали более 403 тысяч человек / pixabay.com

По состоянию на утро вторника, 9 июня, коронавирусом COVID-19 заразились более 7,1 миллиона людей во всем мире. Число жертв болезни превысило отметку в 406 тысяч человек.

Главред собрал все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса.

Коронавирус - карта и статистика заболеваний в мире

По состоянию на 5:30 утра вторника, 9 июня, в мире зарегистрированы 7 113 366 случаев заражения коронавирусом (было 7 009 065). За сутки добавился еще 104 301 зараженный. При этом 406 413 человек стали жертвами коронавирусной инфекции (было 402 730). Об этом свидетельствует карта коронавируса, которую публикует и регулярно обновляет центр Джона Хопкинса.

Топ-10 стран с наибольшим числом зараженных COVID-19

США. В стране зарегистрировали 1 960 642 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 110 990 человек.

Бразилия - 707 412 зараженных и 37 134 жертвы COVID-19.

Россия. Подтверждены 476 043 случая заражения. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 5 963 человека.

Великобритания. Коронавирус в стране подцепили 288 834 человека, умерли от болезни уже 40 680 пациентов.

Индия. В стране коронавирусом заразились 265 928 человек, умерли от болезни - 7 473.

Испания. Там вирус подтвержден у 241 717 человек. От болезни умерли 27 136 пациентов.

Италия. В стране зарегистрировали 235 278 пациентов с COVID-19. Общее число смертей составляет 33 964.

Перу. В стране 199 696 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и 5 571 жертва болезни.

Франция - 191 313 больных и 29 212 жертв.

В Германии - 186 109 инфицированных, 8 695 человек умерли от болезни.

Коронавирус - статистика 9 июня
Коронавирус - статистика 9 июня / Фото gisanddata.maps.arcgis.com

Коронавирус в Украине 8 июня

По состоянию на понедельник, 8 июня, в Украине были зафиксированы 27 462 случая заражения коронавирусом. По сравнению с 7 июня количество подтвержденных случаев увеличилось на +463.

В то же время число людей, умерших вследствие заражения COVID-19, возросло до 797 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на +9.

Выздоровели от болезни 12 195 украинцев (+141 за сутки).

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