Коронавирус в Украине и мире – сколько людей умерли и заразились на 9 мая

Всего в мире 1 385 412 человек по состоянию на 9 мая победили COVID-19.
Коронавирус сегодня побил очередной рекорд - общее число случаев заражения составляет 4 013 896. При этом четвертая часть заболевших находится в США – 1 321 785 случаев заражения.
Всего за пять месяцев коронавирус в мире убил 276 235 человек. Такого испытания у человечества еще не было – чтобы все страны одновременно атаковала одна болезнь.
Главред собрал свежие данные по коронавирусу в Украине и мире по состоянию на субботу, 9 мая.
Коронавирус в мире – статистика на 9 мая
Китайский коронавирус убил 276 235 человек по состоянию на 7:00 утра субботы, 9 мая.
Всего в мире официально выявили 4 013 986 случаев заражения коронавирусом.
1 385 412 человек победили COVID-19.
Жертвы коронавируса в мире:
- США – 78 600 смертей,
- Великобритания – 31 200 смертей,
- Италия – 30 200 смертей,
- Испания – 26 200 смертей,
- Франция – 26 200 смертей,
- Бразилия – 10 000 смертей,
- Бельгия – 8500 смертей,
- Германия – 7500 смертей,
- Иран – 6500 смертей,
- Нидерланды - 5300 смертей,
- Китай – 4630 смертей,
- Канада – 4500 смертей,
- Турция – 3600 смертей.
Случаи заражения коронавирусом в мире:
- США – 1 321 700 случаев,
- Испания – 260 100 случаев,
- Италия – 217 100 случаев,
- Великобритания – 211 300 случаев,
- Россия – 187 800 случаев,
- Франция – 176 000 случаев,
- Германия – 170 500 случаев,
- Бразилия – 146 900 случаев,
- Турция – 135 500 случаев,
- Иран – 104 600 случаев,
- Китай – 82 800 случаев,
- Канада – 66 400 случаев,
- Бельгия – 52 000 случаев.
Коронавирус в Украине – последние данные
По состоянию на утро пятницы, 8 мая, в Украине подтверждены 14 195 случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19. В том числе болезнь обнаружили у 977 детей та 2 758 медиков, сообщили в МОЗ.
В течение суток было получено +504 уведомления о новых подтвержденных случаях заболевания.
В общем, в результате осложнений, вызванных болезнью, умер 361 человек (+21), из них 19 - медики. При этом 2706 человек выздоровели.
Читайте такжеКарантин в Украине продлили: Кабмин решил пока оставить украинцев домаНапомним, ранее сообщалось, карантин в Украине с 11 мая начнут ослаблять, но ранее представленный Кабмином план выхода из него будет пересмотрен, заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
"Мы начинаем с 1-го этапа, но план из пяти этапов также остается. Мы будем его пересматривать, потому что мы ведем переговоры с бизнесом и пытаемся найти баланс. Также коммуницируем с Министерством образования по вопросам садиков и школ. Будем наблюдать за эпидемической ситуацией и принимать решения", - сказал Ляшко.