Коронавирус в Украине и мире – сколько людей умерли и заразились на 9 мая

Коронавирус в мире побил очередной рекорд / pixabay.com

Коронавирус сегодня побил очередной рекорд - общее число случаев заражения составляет 4 013 896. При этом четвертая часть заболевших находится в США – 1 321 785 случаев заражения.

Всего за пять месяцев коронавирус в мире убил 276 235 человек. Такого испытания у человечества еще не было – чтобы все страны одновременно атаковала одна болезнь.

Главред собрал свежие данные по коронавирусу в Украине и мире по состоянию на субботу, 9 мая.

Коронавирус в мире – статистика на 9 мая

Китайский коронавирус убил 276 235 человек по состоянию на 7:00 утра субботы, 9 мая.

Всего в мире официально выявили 4 013 986 случаев заражения коронавирусом.

1 385 412 человек победили COVID-19.

Жертвы коронавируса в мире:

США – 78 600 смертей,

Великобритания – 31 200 смертей,

Италия – 30 200 смертей,

Испания – 26 200 смертей,

Франция – 26 200 смертей,

Бразилия – 10 000 смертей,

Бельгия – 8500 смертей,

Германия – 7500 смертей,

Иран – 6500 смертей,

Нидерланды - 5300 смертей,

Китай – 4630 смертей,

Канада – 4500 смертей,

Турция – 3600 смертей.

Случаи заражения коронавирусом в мире:

США – 1 321 700 случаев,

Испания – 260 100 случаев,

Италия – 217 100 случаев,

Великобритания – 211 300 случаев,

Россия – 187 800 случаев,

Франция – 176 000 случаев,

Германия – 170 500 случаев,

Бразилия – 146 900 случаев,

Турция – 135 500 случаев,

Иран – 104 600 случаев,

Китай – 82 800 случаев,

Канада – 66 400 случаев,

Бельгия – 52 000 случаев.

Коронавирус в мире - статистика на 9 мая / скриншот worldometers.info/coronavirus

Коронавирус в Украине – последние данные

По состоянию на утро пятницы, 8 мая, в Украине подтверждены 14 195 случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19. В том числе болезнь обнаружили у 977 детей та 2 758 медиков, сообщили в МОЗ.

В течение суток было получено +504 уведомления о новых подтвержденных случаях заболевания.

В общем, в результате осложнений, вызванных болезнью, умер 361 человек (+21), из них 19 - медики. При этом 2706 человек выздоровели.

Читайте такжеКарантин в Украине продлили: Кабмин решил пока оставить украинцев домаНапомним, ранее сообщалось, карантин в Украине с 11 мая начнут ослаблять, но ранее представленный Кабмином план выхода из него будет пересмотрен, заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Мы начинаем с 1-го этапа, но план из пяти этапов также остается. Мы будем его пересматривать, потому что мы ведем переговоры с бизнесом и пытаемся найти баланс. Также коммуницируем с Министерством образования по вопросам садиков и школ. Будем наблюдать за эпидемической ситуацией и принимать решения", - сказал Ляшко.