Коронавирусом в Украине заразились еще более полутысячи человек

Коронавирус в Украине выявили у 14 710 человек / Reuters

Коронавирус в Украине продолжает активно разлетаться по всем регионам страны, которая планирует с 11 мая начать постепенно выходить из карантина. В то же время в Минздраве настаивают, что от украинцев напрямую зависит то, будет ли продлен карантин в Украине после 22 мая, и если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, то карантин могут опять усилить.

Таким образом от количества случаев заражения коронавируса зависит то, сколько еще украинцы будут сидеть дома.

По состоянию на утро субботы, 9 мая, коронавирус выявили еще у +515 жителей Украины.

Таким образом общее число случаев заражения китайским коронавирусом в нашей стране составляет 14 710. Болезнь подтвердили у 1026 детей и 2854 медиков.

376 человек с диагнозом COVID-19 скончались (+14 за последние сутки).

Вырваться из лап опасной болезни смогли 2706 человек, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Коронавирус в Украине – статистика и карта:

Винницкая область - 522 случая;

Волынская область - 445 случаев;

Днепропетровская область - 681 случай;

Донецкая область - 99 случаев;

Житомирская область - 485 случаев;

Закарпатская область - 678 случаев;

Запорожская область - 320 случаев;

Ивано-Франковская область - 1095 случаев;

Кировоградская область - 411 случаев;

г. Киев - 1771 случай;

Киевская область - 959 случаев;

Львовская область - 699 случаев;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 204 случая;

Одесская область - 619 случаев;

Полтавская область - 240 случаев;

Ровенская область - 877 случаев;

Сумская область - 152 случая;

Тернопольская область - 977 случаев;

Харьковская область - 528 случаев;

Херсонская область - 156 случаев;

Хмельницкая область - 165 случаев;

Черновицкая область - 2179 случаев;

Черкасская область - 333 случая;

Черниговская область - 73 случая.

Коронавирус в Украине - карта на 9 мая / facebook.com/phc.org.ua/

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Читайте такжеПлан выхода из карантина пересмотрят - ЛяшкоНапомним, по состоянию на утро пятницы, 8 мая, китайский коронавирус COVID-19 в Украине выявили у 14 195 человек. В том числе болезнь обнаружили у 977 детей та 2 758 медиков, сообщили в МОЗ.

В течение суток было получено +504 уведомления о новых подтвержденных случаях заболевания.

В общем, в результате осложнений, вызванных болезнью, умер 361 человек (+21), из них 19 - медики. При этом 2706 человек выздоровели.