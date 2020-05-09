Коронавирусом в Украине заразились еще более полутысячи человек

По состоянию на утро субботы, 9 мая, коронавирус в Украине выявили еще у более 500 человек.
Коронавирус в Украине продолжает активно разлетаться по всем регионам страны, которая планирует с 11 мая начать постепенно выходить из карантина. В то же время в Минздраве настаивают, что от украинцев напрямую зависит то, будет ли продлен карантин в Украине после 22 мая, и если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, то карантин могут опять усилить.
Таким образом от количества случаев заражения коронавируса зависит то, сколько еще украинцы будут сидеть дома.
По состоянию на утро субботы, 9 мая, коронавирус выявили еще у +515 жителей Украины.
Таким образом общее число случаев заражения китайским коронавирусом в нашей стране составляет 14 710. Болезнь подтвердили у 1026 детей и 2854 медиков.
376 человек с диагнозом COVID-19 скончались (+14 за последние сутки).
Вырваться из лап опасной болезни смогли 2706 человек, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.
Коронавирус в Украине – статистика и карта:
- Винницкая область - 522 случая;
- Волынская область - 445 случаев;
- Днепропетровская область - 681 случай;
- Донецкая область - 99 случаев;
- Житомирская область - 485 случаев;
- Закарпатская область - 678 случаев;
- Запорожская область - 320 случаев;
- Ивано-Франковская область - 1095 случаев;
- Кировоградская область - 411 случаев;
- г. Киев - 1771 случай;
- Киевская область - 959 случаев;
- Львовская область - 699 случаев;
- Луганская область - 42 случая;
- Николаевская область - 204 случая;
- Одесская область - 619 случаев;
- Полтавская область - 240 случаев;
- Ровенская область - 877 случаев;
- Сумская область - 152 случая;
- Тернопольская область - 977 случаев;
- Харьковская область - 528 случаев;
- Херсонская область - 156 случаев;
- Хмельницкая область - 165 случаев;
- Черновицкая область - 2179 случаев;
- Черкасская область - 333 случая;
- Черниговская область - 73 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Читайте такжеПлан выхода из карантина пересмотрят - ЛяшкоНапомним, по состоянию на утро пятницы, 8 мая, китайский коронавирус COVID-19 в Украине выявили у 14 195 человек. В том числе болезнь обнаружили у 977 детей та 2 758 медиков, сообщили в МОЗ.
В течение суток было получено +504 уведомления о новых подтвержденных случаях заболевания.
В общем, в результате осложнений, вызванных болезнью, умер 361 человек (+21), из них 19 - медики. При этом 2706 человек выздоровели.