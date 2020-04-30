Смерть нечаянно нагрянет: названа причина повторного заражения Ковид-19

Коронавирус атакует дважды – почему Ковид-19 заражаются повторно / GettyImages

Коронавирус в мире за сутки заразил более 80 тысяч человек. В разных странах уже более 3 млн 200 тысяч инфицированных. Коронавирус в Украине преодолел планку в 10 тысяч пациентов. При этом побороли вирус более тысячи человек.

Однако выяснилось, что переболеть коронавирусом – еще не значит выйти из зоны риска: COVID-19 может оставаться в организме пациентов. То есть даже после официального выздоровления уханьская зараза еще может добраться до человека и утащить на тот свет.

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Во время вскрытия ученые нашли в глубоких тканях легких женщины следы частиц коронавируса, пишет South China Morning Post. При этом частицы не обнаружены в тканях кишечника, сердца, печени и в костном мозге. Симптомы коронавируса у женщины тоже отсутствовали.

Исследователи считают, что эти частицы и объясняют случаи повторного заражения коронавирусом у пациентов, которые ранее были признаны выздоровевшими.

Напомним, коронавирус не раздает иммунитет. В ВОЗ сообщили, что пока нет подтверждения того, что лица, переболевшие коронавирусом, приобретают иммунитет против повторного инфицирования.