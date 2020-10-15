Коронавирус атакует: Европа пошла на жесткие меры и усиливает карантин

В Европе усиливают карантин / ТАСС

​Европа начала усиливать карантин из-за повышения уровня заболеваемости коронавирусом. Всего в мире количество больных Covid-19 приблизилось к 38,5 млн человек.

С 17 октября в Париже и других городах Франции введут комендантский час. Он будет действовать с 21.00 до 6.00.

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, решение будет действовать минимум месяц.

В зонах действия комендантского часа c 21.00 будут закрыты все рестораны, кафе, бары и театры.

В Португалии на две недели вводят режим чрезвычайного положения. Как сообщили власти, в стране рекордное количество инфицированных с начала пандемии.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошты заявил, что чрезвычайное положение позволяет властям ограничивать передвижение граждан и общественную жизнь. Отметим, ​за сутки в Португалии коронавирус диагностировали у 2072 человек. Это - наибольший показатель с начала пандемии.​​​

Из-за большого количества заболеваний Covid-19 Германия также пошла на жесткие меры. В стране усиливают масочный режим а также ограничивают работу заведений общественного питания. Усиление карантина было согласовано канцлером Германии Ангелой Меркель и главами правительств федеральных земель.

За последние сутки в Германии коронавирусом заболели 6063 человек, 31 умер.

Коронавирус в мире - о чем ранее сообщал Главред:

По состоянию на 15 октября, в мире зарегистрированы 38 442 524 случая заражения коронавирусом. Жертвами опасного вируса стали более 1 миллиона человек.

Коронавирус 2020 13 октября установил новый антирекорд по числу заражений во всем мире. В этот день были подтверждены более 381 тысячи новых диагнозов.​

Коронавирус в Украине заразил за сутки еще более 5 тысячи человека. В целом в Украине Covid-19 заболели 281 239 человек.​ Карантин в Украине продлили до 31 декабря 2020 года.

Кроме того, были внесены изменения в критерии отнесения административных зон в "красную зону" карантина.​