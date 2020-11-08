Коронавирус атакует: в Киеве нашли почти тысячу зараженных и много новых жертв

Общее число инфицированных COVID-19 приближается к отметке в 45 тысяч человек.
За минувшие 24 часа обнаружены +943 новых случая заражения COVID-19 в Киеве.
По состоянию на воскресенье, 9 ноября, в столице зафиксировали уже 44 172 пациента с диагнозом коронавирус. Свежая статистика опубликована на сайте СНБО.
В течение суток +15 человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 867 киевлян.
За сутки выздоровели +117 человек. В общем, коронавирус преодолели 16 497 жителей Киева.
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Коронавирус 2020 - последние новости:
- По состоянию на утро воскресенья, 8 ноября, в Украине официально зарегистрировали 460 331 случай заражения коронавирусом. За сутки в Украине официально зарегистрировали +9397 новых случаев COVID-19.
- По состоянию на пятницу, 6 ноября, в столице были обнаружены +1002 новых случая заражения COVID-19. Это рекордное число диагнозов за сутки.
- По состоянию на утро 31 октября в столице жертвами коронавирусной инфекции стали 23 человека – это антирекорд по Киеву.
- Врач-иммунолог Алла Волоха назвала реальное число больных коронавирусом в Украине. По ее словам, зараженных коронавирусом около миллиона человек.
Автор: Анна Багрий