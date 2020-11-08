Коронавирус атакует: в Киеве нашли почти тысячу зараженных и много новых жертв

Коронавирус в Киеве за сутки убил еще 15 человек / Фото Reuters

За минувшие 24 часа обнаружены +943 новых случая заражения COVID-19 в Киеве.

По состоянию на воскресенье, 9 ноября, в столице зафиксировали уже 44 172 пациента с диагнозом коронавирус. Свежая статистика опубликована на сайте СНБО.

В течение суток +15 человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 867 киевлян.

За сутки выздоровели +117 человек. В общем, коронавирус преодолели 16 497 жителей Киева.

Коронавирус в Киеве - статистика 8 ноября / covid19.rnbo.gov.ua

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