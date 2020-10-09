Коронавирус атакует: в Украине более чем на 70% заполнены больничные койки

Всего в стране заняты 31 927 коек в больницах.
В четырех областях Украины по состоянию на 9 октября больничные койки забиты более чем на 70%. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
По данным Минздрава, всего в стране заняты уже 31 927 коек в больницах.
Самыми загруженными являются больницы в таких областях:
- Донецкая (100,7%),
- Одесская (79,7%),
- Луганская (78,5%),
- Хмельницкая (71,5%)
- Харьковская (70,2%),
- и город Киев (70,6%).
Меньше всего загружены больницы в Херсонской (25,9%), Ивано-Франковской (37,9%), Закарпатской (40,6%) и Кировоградской (45,3%) областях.
Стоит отметить, что больничные койки для пациентов с Covid-19 заполнены на 59%. При этом, в Минздраве отмечают, что только Кировоградская область остается единственным регионом, который готов к ослаблению карантина в стране.
Как ранее сообщал Главред, коронавирус в Украине по состоянию на пятницу, 9 октября, заразил 250 538 человек. За сутки количество подтвержденных случаев увеличилось на 5 804.