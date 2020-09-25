Коронавирус бушует в Украине:  в Минздраве озвучили тревожные данные

Растет число госпитализированных и тяжелых больных.
Коронавирус в Украине диагностировали у более чем 191 тысячи украинцев. При этом в стране увеличилось количество тяжелых пациентов с Covid-19.
Об этом сообщил на брифинге 25 сентября министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, в Украине продолжает ежедневно расти количество больных, при этом ежедневный прирост находится на уровне в 3,5 тысячи случаев.
Кроме того, увеличивается количество госпитализированных. За сутки в стране всего были госпитализированы 742 человека.
"Это очень много. Мы постоянно общаемся с врачами или больницами, которые оказывают помощь при Covid-19. Увеличилось количество тяжелых больных Covid-19, то есть людей, которые имеют тяжелое течение болезни", - сказал Степанов.
Коронавирус в Украине – что известно:
- Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине почти половина из всех предусмотренных для пациентов с коронавирусом коек уже занята.
- В Украине обновили список зон карантина, согласно которому Киев оказался в желтой зоне, а в красной теперь лишь два города – Тернополь и Бережаны Тернопольской области.
- В Минздраве не исключают, что в Украине снова могут ввести жесткий карантин в том случае, если больничные койки, предназначенные для пациентов с COVID-19, будут существенно переполнены.
Автор: Анна Багрий