Коронавирус бушует в Украине:  в Минздраве озвучили тревожные данные

Степанов рассказал о ситуации с Covid-19 в Украине / УНИАН

Коронавирус в Украине диагностировали у более чем 191 тысячи украинцев. При этом в стране увеличилось количество тяжелых пациентов с Covid-19.

Об этом сообщил на брифинге 25 сентября министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, в Украине продолжает ежедневно расти количество больных, при этом ежедневный прирост находится на уровне в 3,5 тысячи случаев.

Кроме того, увеличивается количество госпитализированных. За сутки в стране всего были госпитализированы 742 человека.

"Это очень много. Мы постоянно общаемся с врачами или больницами, которые оказывают помощь при Covid-19. Увеличилось количество тяжелых больных Covid-19, то есть людей, которые имеют тяжелое течение болезни", - сказал Степанов.

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