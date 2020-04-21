Врач дал важные советы для сердечников во время эпидемии коронавируса

Коронавирус особо опасен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями / pixabay.com

Во время пандемии коронавируса под особой угрозой находятся люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, поскольку Covid-19 с высокой долей вероятности поражает мышцу сердца.

Как сообщает ТАСС, генеральный директор НМИЦ кардиологии РФ Сергей Бойцов констатировал, что коронавирусная инфекция связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Для пациента с заболеваниями сердца Covid-19 может спровоцировать самые неожиданные осложнения, которые могут привести к трагическому исходу.

По словам Бойцова, некоторые препараты и их комбинации при лечении пневмонии вызывают нарушения в работе сердечно-сосудистой системы и осложнения. Людям с сердечными болезнями, которые находятся на самоизоляции и карантине, врач советует больше двигаться и снизить калорийность пищи на 30%.

"Я уверен, что даже на малой территории квартиры можно организовать пространство для физических нагрузок, эквивалентных 10 тыс. шагов. Занимайтесь гимнастикой, найдите те упражнения, которые вам подходят", — посоветовал кардиолог.

Читайте такжеУченые пояснили опасность диабета для зараженных коронавирусомДоктор подчеркнул, что важно не прекращать во время карантина и даже подозрения на коронавирус принимать терапию, которую ранее назначил кардиолог. При первых симптомах Covid-19, отметил специалист, важно проконсультироваться с семейным доктором, следовать его рекомендациям и не заниматься самолечением.

Как ранее сообщалось, ученые из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали симптомы, по которым можно определить, что болезнь у пациента с COVID-19 будет развиваться в тяжелой форме.

Напомним, ученые в результате исследований пришли к выводу, что у каждого третьего пациента, переболевшего Covid-19, не вырабатываются в организме антитела и, как следствие, не появляется иммунитет к коронавирусу во всем мире.