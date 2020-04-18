В коронавирус "домешали" ВИЧ, заразу создали в лаборатории - вирусолог

Коронавирус создали в лаборатории / pixabay.com

Смертоносный китайский вирус убил 154 000 человек во всем мире и дальше продолжает сеять панику и мрак. Ученые всего мира до сих пор ломают головы над вопросом, откуда взялась эта зараза.

По одной из свежих версий, коронавирус COVID-19 был создан учеными в лаборатории. Так считает получивший в 2008 году Нобелевскую премию за открытие ВИЧ французский вирусолог Люк Монтанье.

По его словам, уханьская зараза не имеет природного происхождения, создана искусственно, с добавлением частиц ВИЧ.

Монтанье подчеркнул в интервью телеканалу CNEws, что с коронавирусом проделали манипуляцию, и сделать это могли исключительно молекулярные биологи.

При этом вирусолог не смог объяснить, зачем это все делалось.

"Моя работа – представлять факты, я никого не обвиняю, я не знаю, кто это сделал и почему", - сказал ученый.

Его предположение – создавшие коронавирус ученые пытались произвести вакцину против СПИДа.

Читайте также"Не до лета и не до осени": вирусолог рассказал, когда коронавирус "свалит"Напомним, ранее сообщалось, что уханьская зараза Ковид-19 в два раза заразнее, чем считалось ранее.

Согласно исследованию, проведенному учеными из Лос-Аламосской национальной лаборатории, которая находится в американском штате Нью-Мексико, стало также известно, что коронавирус может распространяться в два раза быстрее, чем предполагалось ранее.