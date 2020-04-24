Врачи обеспокоены инсультами у молодых из-за коронавируса

Коронавирус может стать причиной инсульта / УНИАН

В США медики констатировали, что коронавирус может вызывать внезапные инсульты у людей в возрасте 30-40 лет, которые ранее не жаловались на какие-либо хронические заболевания.

Как сообщает CNN, появляется все больше свидетельств того, что Covid-19 может вызвать свертывание крови необычными способами и в результате провоцировать обширный инсульт.

По утверждению америкаснких медиков, мозговые клетки умирают, когда кровоток останавливается, и чем дольше он блокируется, тем больше повреждения мозга. такая клиническая ситуация неминуемо влечет гибель даже молодолго организма.

Нейрохирург Томас Оксли из Нью-Йорка отмечает, что за последние два месяца количество случаев внезапного инсульта среди молодых пациентов увеличилось в семь раз. медик уточняет, что у пациентов, как парвило, не было хронических забюолеваний, а коронавирус протекал в легкой форме и с минимальными симптомами.

Читайте такжеАмериканские ученые установили устойчивость коронавируса к теплу и влаге"Самым эффективным лечением инсульта в больших сосудах является извлечение сгустка, но оно должно быть выполнено в течение шести часов, а иногда в течение 24 часов", — подчеркнул Оксли.

Медик добавил, что своевременное обращение к врачам является крайне важным и может спасти жизнь даже тем, кто внешне кажется здоровым и имеет сильный иммунитет.

Как ранее сообщалось, с помощью определенных упражнений люди смогут вполне реально научиться управлять своим состоянием - особенно, если захлестнула паника из-за пандемии коронавируса.

Напомним, психолог Анна Громова в деталях рассказала, полезно ли заниматься супругам сексом во время карантина из-за коронавируса.