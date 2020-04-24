Врачи обеспокоены инсультами у молодых из-за коронавируса

Медики констатируют, что погибают люди, которые не имеют хронических заболеваний.
В США медики констатировали, что коронавирус может вызывать внезапные инсульты у людей в возрасте 30-40 лет, которые ранее не жаловались на какие-либо хронические заболевания.
Как сообщает CNN, появляется все больше свидетельств того, что Covid-19 может вызвать свертывание крови необычными способами и в результате провоцировать обширный инсульт.
По утверждению америкаснких медиков, мозговые клетки умирают, когда кровоток останавливается, и чем дольше он блокируется, тем больше повреждения мозга. такая клиническая ситуация неминуемо влечет гибель даже молодолго организма.
Нейрохирург Томас Оксли из Нью-Йорка отмечает, что за последние два месяца количество случаев внезапного инсульта среди молодых пациентов увеличилось в семь раз. медик уточняет, что у пациентов, как парвило, не было хронических забюолеваний, а коронавирус протекал в легкой форме и с минимальными симптомами.
Читайте такжеАмериканские ученые установили устойчивость коронавируса к теплу и влаге"Самым эффективным лечением инсульта в больших сосудах является извлечение сгустка, но оно должно быть выполнено в течение шести часов, а иногда в течение 24 часов", — подчеркнул Оксли.
Медик добавил, что своевременное обращение к врачам является крайне важным и может спасти жизнь даже тем, кто внешне кажется здоровым и имеет сильный иммунитет.
Как ранее сообщалось, с помощью определенных упражнений люди смогут вполне реально научиться управлять своим состоянием - особенно, если захлестнула паника из-за пандемии коронавируса.
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