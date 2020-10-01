Коронавирус Covid-19 оказался опаснее "испанки" - ученые

Испанский грипп в свое время увеличил смертность в три раза, а Covid-19 – уже в четыре.
Коронавирус SARS-Cov-2, жертвами которого стали уже более миллиона людей во всем мире, оказался смертоноснее "испанки", бушевавшей в 1918–1920 годах.
К такому выводу пришли ученые из Гарвардской медицинской школы в США, пишут Известия.
Исследователи сравнили смертоносность SARS-Cov-2 и вируса H1N1, который вызвал пандемию испанского гриппа. Оказалось, что вирусы имеют общие признаки – оба передаются воздушно-капельным путем и поражают органы дыхания.
При этом "испанка" в свое время увеличила смертность в три раза, а Covid-19 – уже в четыре. При недостаточном лечении коронавирусная инфекция нового типа может иметь более высокую смертность, чем была у вируса гриппа в 1918 году, уверены ученые.
"В период с 1918 по 1920 год мир охватила пандемия испанского гриппа. Заразилось около трети населения, а умерло, по разным оценкам, от 17 млн до 100 млн человек. Это была одна из самых страшных пандемий, которые когда-либо видел мир", – говорится в исследовании.
Ученые подчеркнули, что точно неизвестно, сколько людей были заражены "испанкой" . Также до настоящего времени нельзя считать абсолютно точными подсчеты относительно заболевших Covid-19, даже с учетом тестов на антитела.
Коронавирус в мире - статистика 1 октября
По состоянию на 1 октября коронавирус во всем мире заразил 33 881 272 человека.
Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
За сутки заразился +320 191 человек.
Жертвами болезни стали 1 012 980 пациентов (+6 404 за сутки).
В тройке стран-лидеров по числу зараженных коронавирусом - США, Индия и Бразилия.
Напомним:
- В ВОЗ считают, что реальное число смертей от Covid-19 выше, чем свидетельствует официальная статистика.
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал ошеломляющим количество жертв пандемии коронавируса.
- Врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль опроверг популярный миф о смертности от Covid-19.