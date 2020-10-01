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Коронавирус Covid-19 оказался опаснее "испанки" - ученые

1 октября 2020, 08:30

Испанский грипп в свое время увеличил смертность в три раза, а Covid-19 – уже в четыре.

коронавирус
Коронавирус уже убил более миллиона людей / Фото pixabay.com

Коронавирус SARS-Cov-2, жертвами которого стали уже более миллиона людей во всем мире, оказался смертоноснее "испанки", бушевавшей в 1918–1920 годах.

К такому выводу пришли ученые из Гарвардской медицинской школы в США, пишут Известия.

Исследователи сравнили смертоносность SARS-Cov-2 и вируса H1N1, который вызвал пандемию испанского гриппа. Оказалось, что вирусы имеют общие признаки – оба передаются воздушно-капельным путем и поражают органы дыхания.

При этом "испанка" в свое время увеличила смертность в три раза, а Covid-19 – уже в четыре. При недостаточном лечении коронавирусная инфекция нового типа может иметь более высокую смертность, чем была у вируса гриппа в 1918 году, уверены ученые.

"В период с 1918 по 1920 год мир охватила пандемия испанского гриппа. Заразилось около трети населения, а умерло, по разным оценкам, от 17 млн до 100 млн человек. Это была одна из самых страшных пандемий, которые когда-либо видел мир", – говорится в исследовании.

Ученые подчеркнули, что точно неизвестно, сколько людей были заражены "испанкой" . Также до настоящего времени нельзя считать абсолютно точными подсчеты относительно заболевших Covid-19, даже с учетом тестов на антитела.

Коронавирус в мире - статистика 1 октября

По состоянию на 1 октября коронавирус во всем мире заразил 33 881 272 человека.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

За сутки заразился +320 191 человек.

Жертвами болезни стали 1 012 980 пациентов (+6 404 за сутки).

В тройке стран-лидеров по числу зараженных коронавирусом - США, Индия и Бразилия.

Коронавирус в мире - статистика 1 октября / gisanddata.maps.arcgis.com

Напомним:

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