Коронавирус способен привести к бесплодию и осложнениям у женщин – ученые

Коронавирус вызывает осложнения у женщин / pixabay.com

Коронавирус за пять месяцев изменил мир до неузнаваемости, а люди вынуждены соблюдать социальную дистанцию и носить маски для лица.

Наука и медицина озадачены, ведь китайский коронавирус – новый и еще недостаточно изученный. При этом уже точно известно, что не все люди болеют одинаково: у одних симптомов коронавируса нет, а других болезнь поражает настолько сильно, что нужна интенсивная терапия.

Также ученые узнали, что болезнь вызывает тяжелые осложнения у женщин, вплоть до бесплодия.

Китайские исследователи пришли к выводу, что COVID-19 тяжело переносят не только пожилые люди с сопутствующими заболеваниями, но и беременные женщины.

В новом исследовании китайских ученых из департамента физиологии Медуниверситета Цзинина (Jining Medical University) сказано, что патоген способен проникнуть в органы мочеполовой системы, ведь в них очень много белка ACE2, который и является "воротами" для проникновения в организм человека.

"SARS-CoV-2 может инфицировать яичники, матку, влагалище и плаценту через повсеместную экспрессию ACE2", — сказано в выводах ученых.

Это может привести к бесплодию, считают исследователи. Также возможны нарушение менструального цикла, респираторный дистресс-синдром у плода, если женщина беременна, и другие патологии.

Сейчас ученые и дальше изучают эту проблему, проводя ряд исследований о влиянии штамма SARS-CoV-2 на женщин в целом и на беременных в частности, пишет Известия.

Читайте такжеБританские ученые нашли мутации в коронавирусе – вакцины могут не сработатьНапомним, ранее сообщалось, мужчины переносят коронавирус тяжелее женщин. Кроме того, мужчины, болеющие Covid-19, чаще оказываются в реанимации, рассказала российский врач, кандидат медицинских наук Алла Минурова.

"Науке это известно, и при любых заболеваниях, которые связаны с острой гипоксией и серьезными проявлениями, женщины выживают лучше, чем мужчины", — подчеркнула медик.

По словам Минуровой, это связано с физиологией.