Ученые пояснили, почему Covid-19 в самолетах опаснее авиакатастроф

Самолет считают опасным / Reuters

Исследователи пришли к выводу, что, если авиакомпании будут продавать билеты на все места в самолетах, то смертность от коронавируса из-за заражения в лайнерах вырастет в 79 раз.

Как информирует Daily Mail, профессор Слоунской школы управления Массачусетского технологического института Арнольд Барнетт создал математическую модель, которая позволила просчитать риски.

Уточняется, что ученый проанализировал два варианта: в первом компании будут продавать билеты на все места в салоне, а во втором – только на те, что расположены возле окон.

Результаты были красноречивыми и продемонстрировали, что в первом случае вероятность заражения коронавирусом составляет 1 к 4300, а во втором – 1 к 7700.

Барнетт использовал средний коэффициент смертности от Covid-19 и высчитал, что один из 430 тысяч пассажиров самолетов будет погибать от вируса. По результатам исследования, это приведет к 80 смертям ежегодно – это в 79 раз выше, чем вероятность погибнуть в авиакатастрофе.

Отметим, в Украине с начала эпидемии коронавируса вели статистику и выяснили, что каждый пятый инфицированный Covid-19 пациент оказывается в отделении интенсивной терапии.

Ранее ученые заявили, что мир находится фактически на пороге второй волны нашествия коронавирусной инфекции. Из списка 45 стран, где было зафиксировано самое большое количество заражений, в 10 стремительно растет число новых случаев COVID-19.

Напомним, агентство здравоохранения ООН зафиксировало уже более 11,8 миллионов прецедентов заражения коронавирусом во всем мире. Причем половина из этих случаев зафиксирована за последние полтора месяца.