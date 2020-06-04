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Экс-глава британской разведки рассказал, где и как создали коронавирус

4 июня 2020, 11:23

Бывший руководитель MI-6-6 Ричард Дирлав поделился свежей конспирологической теории по поводу происхождения Covid-19.

Ми-6, глава
Экс-руководитель MI-6 Ричард Дирлав / Reuters

Экс-руководитель Секретной разведывательной служба Великобритании (MI-6) Ричард Дирлав (занимал пост с 1999-го по 2014 год) утверждает ‒ коронавирусная инфекция Covid-19 была создана в Китае искусственным путем (лабораторным способом).

Как сообщают западные СМИ, Дирлав убежден (после прочтения доклада британского профессора Ангуса Далглиша и норвежского вирусолога Бригера Соренсена) в искусственном происхождении Covid-19. В докладе говорилось ‒ ученые выявили вставленные участки на поверхности вируса Sars-CoV-2 (которые он использует для прикрепления к клеткам). Они сильно отличались от всех прочих штаммов коронавирусов похожего типа.

По мнению Дирлава, китайский коронавирус "выпустили на волю" из лаборатории в Ухане ошибочно. Но власти Китайской Народной Республики, тем не менее, мировое сообщество заставит платить компенсацию пострадавшим от пандемии Covid-19 странам.

Напомним, ранее известный французский вирусолог Люк Монтанье и лауреат Нобелевской премии-2008) заявлял о том, что китайский коронавирус Covid-19 был создан учеными в лаборатории ‒ причем с добавлением частиц вируса иммунодефицита человека.

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