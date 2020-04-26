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Эксперт пояснил опасность использования смартфонов во время пандемии Covid-19

26 апреля 2020, 23:51

Однако существует и полярная точка зрения о том, что телефоны вполне безопасны.

смартфон
Смартфон также следует дезинфицировать / Фото: Reuters

Российские ученые заявили, что во время пандемии коронавируса особо опасно частое использование смартфона, поскольку его корпус является переносчиком бактерий и опасен для здоровья человека.

"Постоянно находясь в руках человека, смартфон собирает бактериальную среду, а также потенциально возможную инфекционную, при этом он регулярно прикасается к лицу и ушам пользователя", - утверждает завлабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Тимур Садыков.

По словам эксперта, телефон нужно часто дезинфицировать и использовать при этом салфетки, которые не испортят сенсорный экран.

Читайте также"Заметить опасные симптомы": доктор пояснила, что делать при заболевании Covid-19Однако врач-отоларинголог из университета имени И. М. Сеченова Юрий Ульянов возразил, что смартфоны не опасны, причем даже во время эпидемии.

"Смартфоны не опасны. Сейчас идет такая волна, что все кругом дезинфицируют: улицы, дороги и здания. Сейчас на всякий случай стараются все продезинфицировать. Нужно исходить из реального понимания процесса", — сообщил врач.

Специалист констатировал, что вирус не живет долго на поверхностях. Он также добавил, что передается заболевание не через кожу, а проникает посредством попадания на слизистые оболочки.

Как ранее сообщалось, в Министерстве сельского хозяйства и федеральных центрах по контролю и профилактике заболеваний штата Нью-Йорк обнаружили первые случаи заражения домашних животных коронавирусом в США.

Как ранее писал Главред, в США малайская тигрица по кличке Надя заразилась китайским коронавирусом. Тест на коронавирус дал положительный результат. Инцидент произошел в зоопарке в Бронксе (Нью-Йорк).

Также отметим, врач, кандидат медицинских наук и телеведущий Евгений Комаровский сообщил, что в общежитии, теоретически, убийственный китайский коронавирус может принести таракан. В общаге вероятность подхватить вирус от соседа намного выше, чем от таракана, рассказал медик.

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