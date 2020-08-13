Чеснок и коровья моча: фейки о COVID-19 убили сотни человек – ученые

Коронавирус и фейки – почти 1000 людей умерла из-за фейков о COVID-19 / pixabay.com

Фейки о коронавирусной инфекции COVID-19 убили как минимум 800 человек. Речь идет о неправдивой информации о путях передачи и профилактике COVID-19, но в первую очередь – о способах его лечения.

Так, в большинстве случаев это были смерти от отравления дезинфекторами на спиртовой основе или метанолом: их посчитали лекарствами от коронавируса и приняли внутрь. Иногда за "лекарства от коронавируса" принимали избыточное количество чеснока и даже коровью мочу.

Свое исследование на данную тему группа ученых из Японии, Австралии, Бангладеш и Таиланда опубликовала в American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.

Помимо 800 погибших – еще почти 6000 человек попали в больницы, 60 – потеряли зрение из-за отравления метанолом.

Читайте такжеУченые рассказали, какая привычка поможет в борьбе с коронавирусом"Фейковые новости распространяются быстрее, чем коронавирус, и являются не менее опасными. Пользуйтесь только проверенными официальными источниками информации и будьте здоровы!" – подчеркнули в Минздраве Украины.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Алла Волоха развенчала миф о тяжелых последствиях COVID-19. На данный момент нет научно доказанных фактов того, что коронавирус в течение долгого времени может оставаться в некоторых органах человека.

А кандидат медицинских наук, заведующий пульмонологического отделения Волынской областной клинической больницы Олег Яковенко развенчал популярный миф, что Covid-19 больше всего опасен для пожилых людей. По его словам, в зоне повышенного риска могут оказаться люди разных возрастов.