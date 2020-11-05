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"Коронавирус и грипп боятся": врач развеял миф о вирусах

5 ноября 2020, 08:57

Те, кто говорит, что вирусы боятся кислоты, не имеют необходимых знаний, отметил анестезиолог.

Врач поделился, что COVID-19 и грипп не боятся кислоты – Профилактика коронавируса
Коронавирус и грипп не боятся кислоты, поделился врач / Reuters

Врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль разгромил миф о том, что коронавирус, а также грипп "боятся кислоты".

Вирус попадает в глубину бронхов, а их среду человек не может изменить, используя лимон, соду и перекись, рассказал врач в эфире Obozrevatel TV.

По его словам, люди, которые говорят о том, что вирусы боятся кислоты, не обладают необходимыми знаниями.

"Так как вирус проходит в глубину бронхов, то среду в бронхах мы не можем изменить употреблением лимона, как и содами, и перекисями. Люди, несущее это, просто не читали книжечку по физиологии и кислотно-щелочному балансу...", – заявил медик.

  • Напомним, есть приверженцы метода лечения кислыми растворами. Люди считают такие растворы едва ли не панацеей.
  • Ранее врач-инфекционист Киевской горбольницы №4 Евгений Дубровский сообщил, что при подозрении на коронавирус COVID-19 или для профилактики заболевания люди допускают ужасные ошибки, в частности, принимают препараты, предназначенные для животных.

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