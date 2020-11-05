"Коронавирус и грипп боятся": врач развеял миф о вирусах

Коронавирус и грипп не боятся кислоты, поделился врач / Reuters

Врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль разгромил миф о том, что коронавирус, а также грипп "боятся кислоты".

Вирус попадает в глубину бронхов, а их среду человек не может изменить, используя лимон, соду и перекись, рассказал врач в эфире Obozrevatel TV.

По его словам, люди, которые говорят о том, что вирусы боятся кислоты, не обладают необходимыми знаниями.

"Так как вирус проходит в глубину бронхов, то среду в бронхах мы не можем изменить употреблением лимона, как и содами, и перекисями. Люди, несущее это, просто не читали книжечку по физиологии и кислотно-щелочному балансу...", – заявил медик.