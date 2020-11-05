"Коронавирус и грипп боятся": врач развеял миф о вирусах

Те, кто говорит, что вирусы боятся кислоты, не имеют необходимых знаний, отметил анестезиолог.
Врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль разгромил миф о том, что коронавирус, а также грипп "боятся кислоты".
Вирус попадает в глубину бронхов, а их среду человек не может изменить, используя лимон, соду и перекись, рассказал врач в эфире Obozrevatel TV.
По его словам, люди, которые говорят о том, что вирусы боятся кислоты, не обладают необходимыми знаниями.
"Так как вирус проходит в глубину бронхов, то среду в бронхах мы не можем изменить употреблением лимона, как и содами, и перекисями. Люди, несущее это, просто не читали книжечку по физиологии и кислотно-щелочному балансу...", – заявил медик.
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Автор: Екатерина Присяжнюк