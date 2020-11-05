Коронавирус и грипп: инфекционист назвал главное отличие

COVID-19 постепенно разгоняется, а при гриппе в первый же день проявляются самые тяжелые симптомы, сказал врач / УНИАН

Сотрудник Киевской горбольницы №4 – инфекционист Евгений Дубровский – сообщил, что между коронавирусом COVID-19 и гриппом есть главное отличие.

Самые тяжелые симптомы гриппа проявляются в первый день заболевания, а коронавирус "разгоняется постепенно", рассказал врач в видео, которое опубликовано в YouTube.

Медик отметил, что проявления гриппа очень яркие в первый, второй и третий день заболевания, и обычно к пятому-шестому дню уменьшаются, а при COVID-19 тяжелые симптомы проявляются в конце первой недели.

"…грипп очень отличается от COVID-19. Классически… при гриппе вся ситуация и вся картина развивается очень быстро. Самые тяжелые, самые яркие симптомы мы видим в первый день – это высоченная температура, до 39-40, это миалгия (боль в мышцах – Ред.), ломота во всем теле, это… сухой кашель…", – сказал Дубровский.

Инфекционист добавил, что при коронавирусе в первый день может не быть никаких симптомов, только ломота в теле и слабость.

Читайте такжеКак отличить грипп от коронавируса: Комаровский раскрыл простой способ"…второй-третий (день заболевания – Ред.) – может быть температурка 37,1-37,2, а уже тяжелая температура, тяжелые симптомы, тяжелые проявления – в конце первой недели…", – объяснил медик.

